VIDEO: Julio César Rodríguez por supuesto llamado de Piñera quejándose a CHV: “Si llamó, llamó al teléfono equivocado… más encima wueón”

Este fin de semana, el medio Interferencia publicó un artículo que daba cuenta de una supuesta llamada que el propio Sebastián Piñera habría hecho al Director Ejecutivo del canal CHV Jorge Carey, quien mantiene amistad con el presidente, luego que el periodista y animador del matinal del canal, Julio César Rodríguez, se refiriera al mal manejo de la pandemia, apuntando que el problema no era la variante brasileña o de New York, sino más bien a la “variante Piñera”, señalando:

“Todo lo que me afecta no está en pandemia y todo lo que me beneficia está en pandemia… entonces, ¿qué es lo que es esto? No es ni la variante brasileña, ni la variante Nueva York, esta es la variante Piñera, le vamos a poner, una variante gubernamental».

Si bien la llamada fue desmentida por La Moneda, desde donde señalaron que la información del medio electrónico era falso y que tal llamada no habría ocurrido, el animador de “Contigo CHV” se refirió jocosamente al hecho en un “Live” de Instagram junto a su ex esposa y ex compañera de animación, Francisca García Huidobro. Allí, Rodríguez habló de la supuesta llamada, señalando:

“Lo único que sé es que como animador, como periodista estoy tranquilo, porque puedo ejercer mi trabajo tranquilo. También, justo CHV está en un proceso de venta, donde si llamó Piñera, llamó al teléfono equivocado, se equivocó de dueño -dijo riendo, para agregar- más encima hueón, dirían algunos.”

Ve el video aquí: