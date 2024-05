[VIDEO] La cruel respuesta de Milei ante la crisis económica que afecta al país

Javier Milei nuevamente hizo noticia por sus desafortunadas declaraciones ante los medios. A la salida de una nueva edición de la Exposición Angus de Otoño Indoor desarrollada en el predio de Palermo, el mandatario trasandino dejó de manifiesto su insensibilidad social, detalló Página 12.

En medio del tumulto, un periodista le preguntó ¿por qué no reparten los alimentos que están en los galpones?, a lo que Milei contestó que «sí, se están repartiendo, lo que pasa que hay gente que curra, que está perdiendo su curro«, contestó.

Inmediatamente, el mismo profesional contrapreguntó «la gente no llega a fin de mes, Presidente», y ahí fue cuando Milei sacó lo peor de sí y contestó que «si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle y eso es falso, si (la gente) no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto».

🔴La insólita respuesta de Javier Milei ante la crisis económica: "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle"



El presidente fue consultado por la situación actual y cómo repercute en las familias del país.



📺En #IPCentral con @nbg__ y @gsued pic.twitter.com/Z2hhY7pOrd — IP noticias (@_IPNoticias) May 25, 2024

El momento fue rápidamente viralizado provocando el enojo generalizado de la ciudadanía que más ha sufrido las consecuencias del severo ajuste.