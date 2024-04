[VIDEO] «Más peligroso que monja con maleta»: El hilarante relato de Alejandro Lorca entre Cobreloa y Audax

Semana a semana, el destacado relator nacional de TNT Sports, Alejandro Lorca, nos sorprende con sus célebres frases cada vez que puede. Cargadas de contingencia y humor, Lorca hace de sus expresiones un sello distintivo que todos los seguidores de la denominada «Chilean Premier League» agradecen.

Este fin de semana, no fue la excepción y en el partido que enfrentó a Cobreloa con Audax Italiano no dejó pasar la oportunidad y sacó un comentario que no dejó a nadie indiferente provocando muchas risas, particularmente en redes sociales.

Cuando el marcador ya iba 0-3 a favor de los «tanos», el delantero chileno Thomas Rodríguez, hijo del histórico Leonardo Rodríguez, ídolo de la Universidad de Chile, tuvo una chance única de ampliar el resultado, sin embargo, la desaprovechó después de una larga carrera a los 88 minutos.

En medio de la acción, tras el fallo de Rodríguez, Lorca señaló «para no creerlo, corrió 60 metro con balón dominado. Puso primera, segunda, tercera, «Polaco» (Goldberg) llegó a la quinta, también la sexta. Borde interno, pierna derecha y el remate se pierde ancho, en un contraataque más peligroso que monja con maleta, se lo pierde el Audax Italiano«.

El momento fue ampliamente difundido por redes sociales, haciendo clara alusión al cuerpo hallado al interior de una maleta, el cual fue dejado en la vía pública por una monja en la comuna de Ñuñoa durante la semana pasada.

Sin ir más lejos, la cuenta @lorcadictosoficial recopila en su cuenta de Instagram todas las frases que el relator regala fecha tras fecha. Mira el momento a continuación.