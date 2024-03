(Video) «Me pegó en el ojo»: Mujer denuncia agresión de micrero por pagar con pase escolar

Una mujer de 44 años denunció que fue agredida por parte de un conductor de micro en la ciudad de Concepción, región del Biobío, luego de haber pagado el pasaje con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

La protagonista del indignante momento fue Lorena Núñez, estudiante de Educación de Párvulos n Hualpén, quien grabó el momento en el que el conductor de la línea 52, Géminis Sur, la agredió.

Según el relato de la víctima, tras salir del instituto y subir al vehículo, le mostró al chofer su TNE para acceder a la tarifa rebajada de $180 y en ese momento se percató de la molestia del sujeto

La situación se tornó aún más tensa cuando el conductor continuó manejando con una evidente agresividad durante varios minutos. Razón por la que Lorena tomó la decisión de comenzar a tomar registro de la situación.

Sin embargo, cuando el chofer se dio cuenta de que estaba siendo grabado, abandonó su asiento y comenzó a agredirla física y verbalmente.

“¿Qué filmai tanto, ahue…? te voy agarrar tu de que… de teléfono y te lo voy a botar… ¿Vai a seguir con la hue…?”, fueron las amenazas que profirió mientras se acercaba y golpeaba a Núñez en el rostro.

“Fue cuando él se paró y me insultó y me mandó el manotazo en el celular y me pegó como en el ojo”, relató la mujer en diálogo con TVN.

Ante esta agresión, Lorena Núñez presentó una denuncia contra el individuo.

El Ministerio de Transporte también presentó una denuncia ante Fiscalía, parqaque se iniciara una investigación administrativa.

Al respecto, el seremi de Transportes en el Biobío, Héctor Silva, recordó que «aquel portador del pase tiene todo el derecho a acceder a una tarifa rebajada desde la empresa».

En tanto, la empresa de transporte confirmó a través de un comunicado que el chofer fue separado de sus funciones y que le ofreció asistencia psicológica a la víctima.

CONCEPCIÓN | Denuncian agresión por parte de conductor de la línea "Géminis Sur" a una mujer que pagó su pasaje escolar tras salir de la Universidad, con su pase como corresponde, aseguran que el hombre se indignó por haber cancelado la tarifa escolar y la agredió. #OCTAVABIOBIO pic.twitter.com/dmhNgbiMHS — OCTAVA BIO BIO COMUNICACIONES™ (@OctavaBioBio) March 8, 2024

