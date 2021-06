(Video) Mujer denuncia que Municipalidad de Independencia demolió sin previo aviso su kiosko que había reparado con el 10 por ciento

Una indignante situación fue denunciada en la comuna de Independencia. Se trata del caso de la señora Gladys, propietaria de un kiosko, el cual fue demolido por la municipalidad sin previo aviso, y pese a contar con los permisos correspondientes para su funcionamiento.

«Estaba en mi casa, y una amiga me dice ‘¿Gladys, sacaste el local?’ le dije: ‘¡Cómo voy a sacar el local!’, y llego aquí y ustedes ven como estaba, era un local grande que lo tengo hace 8 años», relató en declaraciones ofrecidas al matinal Mucho Gusto de Meganoticias.

«En un momento dado dijeron que era un punto neurálgico de delincuencia, porque esa esquina se quemó hace 8 años, y fui a hablar en la municipalidad y les dije quería enrejarlo para que la gente no se metiera, porque me lo tenían de motel, de baño, de cantina», subrayó.

La señora Gladys indicó que no había podido abrir su negocio durante la pandemia, debido que no tiene servicio de delivery. Pese a esto, contaba con permisos municipales para operar. Incluso destacó que hace poco tiempo había invertido el dinero correspondiente al retiro del 10% de sus fondos previsionales con el objetivo de cerrar con reja el lugar de su negocio.

«Por ende, lo resguardé, le puse reja por dentro, por fuera, con mi 10% dentro del local le puse el refrigerador, tenía microondas, tenía mi cocina, tenía todo lo que un local de comida tiene que tener y me lo aplastaron, una máquina, me dijeron los vecinos», afirmó entre lágrimas.

Asimismo, señaló que algunos vecinos del sector al percatarse de que funcionarios municipales estaban demoliendo el local se acercaron para preguntarles el motivo, y éstos respondieron que “‘la dueña del local dio la orden de que sacar el local’, y yo no di ninguna orden, yo no he hablado con nadie, a mi nadie me llamó”.

«Yo no di ninguna orden, yo no he hablado con nadie, a mi nadie me llamó», aclaró.

«Llegó Carabineros con dos camionetas de la Municipalidad, llegó Enel, para sacar el empalme, fueron tres instituciones que se unieron fríamente», explicó a Meganoticias.

El relato causó indignación entre la ciudadanía. Usuarios y usuarias de la red social Twitter manifestaron su rechazo a la actuación de la Municipalidad de Independencia, así como su apoyo a la señora Gladys.

Insólito lo que le pasó a la señora Gladys, que llegó a trabajar y encontró su kiosko, levantado con esfuerzo y trabajo, en el suelo. Hagamos esto viral para que le lleguen a los que pueden ayudarla! Necesita 4 o 5 millones para levantarlo nuevamente. #Independencia #MuchoGustoMG — Ignacio (@indiasierra492) June 25, 2021

La señora Gladys a hecho todo para regularizar su Kiosko.

Ahora que estamos en Pandemia, [email protected] han salido a la calle a vender, si bien estamos pasando mal tiempo económico, tampoco normalicemos lo ilegal, irregular

La Sra. Gladys lleva años en su Kiosko, la apoyo#MuchoGustoMega June 25, 2021

Varios ciudadanos indicaron que la Municipalidad debe pagar por la reconstrucción del kiosko e incluso pagar una indemnización por el daño moral y lucro cesante por los días en que la señora Gladys no pueda trabajar.

El alcalde @Duranbaronti no sólo debe reconstruir el kiosko de la señora Gladys, si no que debe pagar una indemnización por el daño moral y lucro cesante por los días que no ha podido trabajar. #MuchoGustoMega — Victoria Valdés (@VicaValdes1) June 25, 2021

El acalde de la comuna, Gonzalo Durán, reconoció que «hay una responsabilidad grave de la municipalidad y aseguró que personalmente se hará cargo de la reparación.

«Independiente de las circunstancias por las que se genera este trámite, obviamente hay una obligación de contactar a la persona, de explicar la situación, de verificar cuáles son las alternativas, lo que corresponda y nada de eso, a la luz de lo que estoy viendo en este minuto, se hizo», dijo al matinal.

Durán se comprometió en pantalla a reparar el daño causado a la señora Gladys, por lo que le será restituido su negocio, junto a todos los bienes que estaban en él.