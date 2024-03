[VIDEO] Pdte. Boric por apoyo militar solicitado por Vodanovic: «No me cierro a poder disponer de esas herramientas»

El presidente Gabriel Boric llegó hasta Curicó por una serie de eventos, reuniones e inauguraciones en el marco de los dos años de Gobierno.

En conversación con Radio Condell el mandatario se refirió a la crisis de seguridad que afecta al país y le respondió a la solicitud que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quien pidió apoyo militar para la comuna ante la ola delictual que la afecta.

«Los militares, lo han señalado ellos mismos, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados. No me cierro a poder disponer de esas herramientas«, señaló