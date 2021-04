[VIDEO] Rodrigo Sepúlveda critica al Subsecretario Villareal por no tener lista la página del SII para consultar por el #BonoClaseMedia2021: “Por eso la gente está explotando”

Para este sábado se había anunciado el proceso de consulta para obtener el “Bono Clase Media”, en donde -como se había señalado por parte de las autoridades- las personas podrían ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) pata consultar si se era beneficiario.

Sin embargo, cuando mucha gente intentó ingresar desde la madrugada del sábado a la página del SII, se encontró con la sorpresa de que no existía link ni información para consultar por dicho Bono. En primera instancia, como informaron algunos medios de comunicación, se pensó que esto se debía a un colapso por la masividad de las consultas, pero aquello no era tal, como confirmaron las autoridades hoy en la mañana: La página para realizar las consultas no está aún habilitada, y posiblemente en horas de esta tarde -sin precisar una hora en particular- ésta estaría operativa.

Es en este contexto que durante el noticiario matutino de Meganoticias, el periodista y conductor Rodrigo Sepúlveda, en lo que fue una tensa entrevista, consultó al Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal, la razón del porqué no estaba aún habilitada la página. La autoridad se justificó en que estaban aún dentro del plazo legal, y que desde esta tarde -sin precisar una hora- se podría acceder. Sepúlveda lo emplazó: «Me parece un error garrafal no tener la plataforma lista y abierta (…) si a mi me dicen públicamente que a partir de mañana usted puede meterse a la página del SII para ver el Bono de Clase media si es que lo va a recibir, colapsado, no existe, no hay ningún link, no hay ninguna información, nada«, espetó Sepúlveda.

El Subsecretario respondió: «Hoy día están terminando las últimas pruebas que la página web tiene que tener para tener la suficiente capacidad que tiene que tener para recibir todas las visitas que van a haber…«

Sepúlveda lo interrumpe y le señala: «Subsecretario querido, en la mejor de la ondas, esto tendría que haber estado listo antes, no podemos hoy día estar reparando algo, hoy, cuando hoy se va a buscar el bono. ¿No se si me entiende, o estoy cagando fuera del tiesto?.»

Luego la discusión continuó, y el Subsecretario se comprometió a que la página estaría lista «en la tarde», pero insistiendo que estaban dentro de los plazos legales.

A esto, Sepúlveda finalizó diciendo: «Queda súper claro entonces, súper claro para la gente que está explotando… por eso es que la gente está explotando, si la gente no explota por cualquier cosa«, finalizó el periodista.

Mira parte de la entrevista en el siguiente video: