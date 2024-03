VIDEO | Tras fallido paso por Viña 2024: Javiera Contador reaparece en programa de Fabrizio Copano con divertido sketch

Este viernes hizo su debut por las pantallas de Mega el nuevo programa del humorista Fabrizio Copano, «El Antídoto», el cual contó con la participación de otros conocidos comediantes nacionales. Una de ellas fue nada menos que Javiera Contador, quien hizo su primera aparición pública tras su fallido paso por el Festival de Viña del Mar.

Al inicio del programa, Copano presentó un divertido sketch protagonizado por Javiera Contador, en el cual la actriz relataba las supuestas razones por las cuales no asistiría al show.

«Yo sé que me habías invitado presencialmente, pero estoy saliendo menos porque tuve una situación un poquito estresante laboralmente, me imagino que no te enteraste porque se enteró tan poquita gente, fue algo bien chiquitito…», comentó irónicamente la actriz.

Luego, Contador asegura que en «un gesto súper solidario» los demás humoristas que se presentaron en Viña habían decidido no participar en el programa. Sin embargo, mientras relata esto, la cámara enfoca a Luis Slimming, Alison Mandel, Sergio Freire y Lucho Miranda sosteniendo las gaviotas que recibieron en el festival.

El sketch se difundió rápidamente en redes sociales y el nombre de Javiera Contador se convirtió en trending topic en Twitter en horas de la noche del viernes.

Puedes revivir el momento a continuación: