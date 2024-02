Villa Grimaldi pone a disposición en línea el libro “Voces del Estallido”: Testimonios de sobrevivientes de la represión

“Voces del Estallido”: Testimonios de sobrevivientes de la represión

Libro Voces del Estallido. refleja las brutales violaciones a los DDHH cometidas en el contexto del Estallido Social de 2019. El texto reúne una decena de testimonios de personas que fueron blanco de crueles procedimientos a manos de policías y militares,.https://t.co/3stKhuUtgF pic.twitter.com/drwt6gu0Kt — Parque por la Paz Villa Grimaldi (@villa_grimaldi) February 11, 2024

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, compartió recientemente que el libro “Voces del Estallido”, está a disposición en línea de forma libre, edición que reúne una decena de testimonios de víctimas de la represión, desatada en el contexto del Estallido Social de 2019.

“Junto a los relatos el volumen efectúa una revisión documental y cronológica que ilustra el contexto social en el que ocurrieron estas graves vulneraciones a los derechos humanos”, señala Villa Grimaldi.

Algunos relatos del libro:

“Veo a un (policía) avanzar hacía mi y pensé que me iba a llevar detenida por insultarlo, pero en vez de eso, paró entre los autos y me apuntó. Yo fui caso índice, en ese momento no estaba en el imaginario que te podían disparar a la cabeza (…) Después del disparo, quedé sorda. Recuerdo silencio y las caras de la gente. No entendía nada de lo que pasaba (…) Me sentí vulnerable. (María Paz Grandjean, actriz).

“Vivir con un solo ojo es chocar con las paredes, chocar con las personas, botar cosas. Cambia toda la percepción de mi cuerpo, la distancia, la perspectiva, todo es diferente.”. “No me quise poner prótesis porque mi cara no es así ahora. Usar prótesis, para mí, era tapar una herida que todavía estaba abierta.” (Rodrigo Lagarini, universitario de Concepción).

El libro «Voces del Estallido» es fruto del esfuerzo conjunto de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Fundación Friedrich Ebert. Corresponde a un resultado del proyecto «Democracia, Memoria y Derechos Humanos.

Acceder al libro enlace de Villa Grimaldi

Seguir leyendo más…