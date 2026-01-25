Vocera gabinete de Kast reconoce comunicación prolongada con fiscal que será ministra de Seguridad: “Es extremadamente grave”, señala diputado Manouchehri

Vocera del gabinete de Kast admite prolongadas conversaciones con futura ministra de Seguridad mientras ejercía como fiscal

El diputado Daniel Manouchehri, por medio de una publicación en X, calificó como “extremadamente grave” el contenido de una entrevista a la vocera del próximo gobierno, Mara Sedini, en la que reconoce que existían conversaciones desde “mucho tiempo” atrás con quien fue anunciada como futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuando ésta aún se desempeñaba como fiscal en ejercicio.

Para el parlamentario, lo expuesto abre serias interrogantes sobre los límites institucionales entre el Ministerio Público y el poder político.

En el extracto de la entrevista concedida al diario La Tercera, Sedini afirma: “Kast lleva meses, sino años trabajando. Durante la campaña fuimos presentando prácticamente todas las semanas planes de seguridad. Eso implica que teníamos un equipo y un andamiaje que estaba andando muy robusto y claro”. Añade que “la ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, descartando que se tratara de un nombramiento de último momento.

Ante la pregunta directa sobre el hecho de que Steinert era fiscal en ejercicio al momento de esas conversaciones —“¿cómo dice que había conversaciones hace tanto tiempo? ¿la hoy ministra tenía conversaciones con este gobierno cuando estaba en sus funciones?”—, la vocera responde: “Conversaciones para ver si asumía. Sí, eso le estamos preguntando… Es una decisión profesional, no es que haya habido una agenda doble, para nada”. Sedini sostiene además que la futura ministra debía definir “cuál iba a ser su siguiente destino” y asegura que su experiencia “es lo mejor que le puede pasar a Chile hoy día en ese ministerio”.

El diputado Manouchehri, a partir de estas declaraciones, plantea cuestionamientos de fondo: “¿Hablaron con otros fiscales? ¿Con quiénes? ¿Le comunicaron al fiscal nacional? Es indispensable transparentar todo”.

El parlamentario recordó además el precedente del exfiscal Guerra y subrayó la gravedad del asunto considerando que la Fiscalía investiga a personas cercanas al presidente electo José Antonio Kast, como el diputado Cristian Araya en el denominado caso Muñeca.

