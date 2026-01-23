Consejo de Monumentos Nacionales votará la declaratoria de la Base Aérea El Bosque como sitio de memoria

El Consejo de Monumentos definirá el futuro de tres recintos militares marcados por la represión, tras años de demora en su tramitación.

Durante la tarde del próximo miércoles 28 de enero, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sesionará en el Palacio Pereira para votar la declaratoria como Monumento Histórico de diversos inmuebles de la Base Aérea El Bosque. La jornada será decisiva para las agrupaciones de derechos humanos, ya que se revisarán tres expedientes de sitios que actualmente permanecen bajo control de las Fuerzas Armadas.

La Agrupación Memoria Popular El Bosque denuncia que este proceso ha enfrentado constantes obstáculos y tensiones con el Ministerio de Defensa. Afirman que la Base Aérea funcionó como un dispositivo represivo clave en el sector sur de Santiago, donde se cometieron detenciones, torturas y ejecuciones contra pobladores y estudiantes, por lo que es importante y necesario que esto no quede en el olvido.

Junto al recinto de la Región Metropolitana, el Consejo también someterá a votación el Balneario Popular Las Machas de Arica y la Base Aérea Maquehue en la Región de La Araucanía, terrenos que comparten la complejidad de ser propiedad militar, generando controversias técnicas durante el levantamiento de los expedientes de memoria.

Una vez que el organismo técnico apruebe las declaratorias, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la firma del decreto final. Las agrupaciones exigen que la ministra Carolina Arredondo concrete este paso administrativo a la brevedad para que la resolución sea publicada oficialmente en el Diario Oficial sin más dilaciones, sobre todo por el poco tiempo que le resta al periodo del presidente Gabriel Boric.

Para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura, este hito representa un avance fundamental en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de reparación y no repetición. La protección de estos lugares busca garantizar que la historia de los crímenes de lesa humanidad cometidos no sea borrada de los recintos donde se cometieron.