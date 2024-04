Vuelve el Salón Internacional de la Historieta: Un encuentro para potenciar el cómic chileno en Latinoamérica

Del 4 al 6 de abril, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Biobío, FILB, la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción será el escenario del IV Salón Internacional de la Historieta, un evento que busca fortalecer los lazos entre el cómic chileno y el mercado latinoamericano. Este encuentro destaca por su enfoque en el intercambio de experiencias con invitados internacionales y la apertura de nuevos canales comerciales en el continente, y cuenta con el apoyo de la Universidad de Concepción a través de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, y la Dirección de Bibliotecas.

Reuniendo a destacados creadores chilenos y a distribuidores de países como Colombia, Uruguay y Argentina, el Salón de la Historieta se erige como un punto de convergencia para compartir conocimientos, explorar oportunidades y promover la difusión de la narrativa gráfica en la región. La presencia de exponentes internacionales y la apertura a nuevos mercados reflejan el compromiso del evento en potenciar el desarrollo del cómic en Chile y su proyección en el ámbito latinoamericano.

Invitados nacionales e internacionales

Entre los invitados nacionales se encuentran autores que representan a lo mejor del talento chileno en la industria, una panorámica del presente de la narrativa gráfica tanto a nivel nacional como internacional, con nombres como Alan Robinson, con trabajos en editoriales del prestigio de Marvel, Dark Horse e IDW, en títulos reconocidos mundialmente como New Fantastic Four, X-Men, Hellfire Gala, Back to the Future, Star Wars, V-Wars, Mars Attacks y Terminator entre otros. Gonzalo “Genzoman” Ordonez, es ilustrador y dibujante especializado en fantasía heroica, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en productos como Mitos y Leyendas y videojuegos como Omen of Sorrow de AOne. Javiera Argandoña es una reconocida narradora gráfica de gran trayectoria internacional, ha participado en títulos como Quantum Revolution: The space train (Tyson Penrose, 2022) y The Misfortunate Misfits (Justin Lockhart, 2023). Pía Prado Bley destaca por sus cómics que reflejan la realidad local con un enfoque humorístico y de género. Yaritza Aguilera, desde temprana edad, ha participado en proyectos nacionales y extranjeros, siendo su obra personal Acid-Rain un ejemplo de su creatividad. Paula Martínez ha dejado su marca en la industria con obras como Eleuterio, el conejo y El Enigma de Pedro del Río. Claudio Muñoz, con más de 15 años de experiencia, ha sido reconocido con la medalla de bronce en el Japan International Manga Award, demostrando su talento y dedicación al arte del cómic.

El grupo de invitados internacionales aporta una perspectiva global al mundo del cómic, representando a diversos países de América Latina, enriqueciendo el intercambio cultural y creativo dentro de la comunidad del cómic en Chile. Andrés Accorsi, especialista en historietas de Argentina, ha dejado una huella significativa en la escena del cómic argentino y ha contribuido al crecimiento de la industria en toda la región en difusión, edición, comercialización y organización de eventos. Matías Castro, escritor y codirector del festival Montevideo Comics en Uruguay, es conocido por su reciente novela gráfica Pepe Mujica y las flores de la guerrilla. Andrés Berdugo, editor y gestor cultural colombiano, ha promovido la literatura latinoamericana contemporánea a través de su trabajo con la editorial Amuleeto y la Librería del 73. Marcos Vergara, historietista argentino y fundador del sello Loco Rabia, ha publicado obras aclamadas tanto en Argentina como en el extranjero, colaborando con guionistas de renombre.

Expositores 2024

Los expositores son una parte crucial de eventos relacionados con el cómic, proporcionando un espacio para la exhibición y promoción de obras, así como para el intercambio de ideas entre creadores y público. Los expositores de esta versión serán:

Café Cómic Librería : Establecida en 2011, ofrece una amplia selección de cómics para lectores de todas las edades en Chile.

: Establecida en 2011, ofrece una amplia selección de cómics para lectores de todas las edades en Chile. Asociación de Narradores Gráficos de Tarapacá (ATOTA) : Grupo de ilustradores, guionistas y gestores culturales que promueven la literatura gráfica del norte de Chile.

: Grupo de ilustradores, guionistas y gestores culturales que promueven la literatura gráfica del norte de Chile. Editorial Arcano IV : Editorial independiente que cuenta historias a través de viñetas, ofreciendo una variedad de géneros y estilos.

: Editorial independiente que cuenta historias a través de viñetas, ofreciendo una variedad de géneros y estilos. Editorial Ariete : Desde 2016 ofrece cómics para todas las edades en Chile, con un enfoque en géneros que van desde la aventura hasta el horror y la ciencia ficción.

: Desde 2016 ofrece cómics para todas las edades en Chile, con un enfoque en géneros que van desde la aventura hasta el horror y la ciencia ficción. Editorial Insomnia Cómics : Fundada en 2020 en Concepción, se centra en la compilación y difusión de cómics nacionales e internacionales originales, con un enfoque en ciencia ficción y fantasía.

: Fundada en 2020 en Concepción, se centra en la compilación y difusión de cómics nacionales e internacionales originales, con un enfoque en ciencia ficción y fantasía. Editorial MangaLine : Editorial de manga chilena que apoya y promueve nuevos proyectos en Chile y otros países de habla hispana.

: Editorial de manga chilena que apoya y promueve nuevos proyectos en Chile y otros países de habla hispana. Completrazos : Festival de Ilustración y Cómics de Talca, que promueve el talento local en el campo del dibujo y la narrativa gráfica.

: Festival de Ilustración y Cómics de Talca, que promueve el talento local en el campo del dibujo y la narrativa gráfica. Editorial Wolu : Estudio creativo que publica cómics nacionales con influencias del manga, ofreciendo una plataforma para artistas chilenos.

: Estudio creativo que publica cómics nacionales con influencias del manga, ofreciendo una plataforma para artistas chilenos. Editorial CK : Fundada en 2018, promueve artistas emergentes a través de diferentes líneas de publicación, desde la historieta hasta la novela.

: Fundada en 2018, promueve artistas emergentes a través de diferentes líneas de publicación, desde la historieta hasta la novela. Aguacero : Asociación de Cómics de Valdivia, que organiza el «Festival de Cómics: Aguacero» para difundir y promover la historieta en el sur de Chile.

: Asociación de Cómics de Valdivia, que organiza el «Festival de Cómics: Aguacero» para difundir y promover la historieta en el sur de Chile. Fernanda Toloza alias Feercita : Artista visual chilena que se inspira en la animación japonesa para crear historias slice of life y románticas.

alias : Artista visual chilena que se inspira en la animación japonesa para crear historias slice of life y románticas. Juan Pablo Gigoux : Divulgador científico que trabaja en el desarrollo de la medicina gráfica en la Universidad de Valparaíso.

: Divulgador científico que trabaja en el desarrollo de la medicina gráfica en la Universidad de Valparaíso. Makarena Kramcsak alias Emeka : Artista chilena que fusiona lo análogo con la pintura digital en sus obras, con un enfoque en fantasía y ficción.

alias : Artista chilena que fusiona lo análogo con la pintura digital en sus obras, con un enfoque en fantasía y ficción. Miguel Pantoja alias Chanckleton: Dibujante chileno especializado en cómics de acción, ciencia ficción y suspenso, con una carrera de 8 años en el medio del cómic.

La realización del IV Salón Internacional de la Historieta es posible gracias al financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con la colaboración de la Vicerrectoría de Asuntos Institucionales y Relación con el Medio de la Universidad de Concepción y su Dirección de Bibliotecas. La entrada es gratuita y está abierta a todo el público interesado en el mundo del cómic y la narrativa gráfica chilena. Para más detalles sobre el programa y los invitados, se puede visitar el sitio web oficial del evento en www.historieta.cl.