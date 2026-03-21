Wanderers Sub 20 hace historia en la Libertadores: Expectación por finalísima con Flamengo este domingo

El Decano Sub 20 desafía al campeón vigente de la Libertadores de América: Santiago Wanderers juega la final con Flamengo

Hazaña histórica en Ecuador

La noche del 19 de marzo quedó grabada para siempre en el fútbol chileno: Santiago Wanderers Sub 20 de Valparaíso derrotó 2-1 a Palmeiras y se instaló por primera vez en la final de la CONMEBOL Libertadores Sub 20.

Según TNT Sports, el cuadro porteño resistió un inicio adverso tras el gol de Riquelme Fillipi (15’), en un duelo marcado por la tensión y decisiones arbitrales cuestionadas.

La remontada fue pura épica. De acuerdo con Prensa UCV Radio, el equipo dirigido por Felipe Salinas mostró carácter para revertir el marcador con un doblete de Christian Silva (63’ de penal y 71’), quien se consolidó como figura y goleador del torneo.

El partido, disputado en el estadio de Independiente del Valle en Ecuador, incluyó además tres expulsiones en el conjunto brasileño, reflejando la intensidad del choque.

Mira el recuento del partido (Conmeboll)

El desafío máximo: Flamengo y la historia en juego

Ahora, el reto es mayor. La CONMEBOL confirmó que la final se disputará el domingo 22 de marzo en Quito, donde Wanderers, el cuadro porteño caturro, enfrentará a Flamengo, vigente campeón del torneo en 2024 y 2025. El “Mengão” llega tras vencer 2-1 a Olimpia, consolidando su candidatura al tricampeonato.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío: Flamengo acumula 16 partidos invicto (12 victorias y 4 empates) y alcanza su tercera final consecutiva, un registro histórico en la competición, según datos oficiales de CONMEBOL. Jugadores como Ryan Roberto —máximo goleador con tres tantos— y Pablo Lúcio —autor del gol decisivo desde el banco— evidencian el poder ofensivo brasileño.

Sin embargo, el cuadro chileno de Valparaíso tiene mucho que decir, Conmeboll destacaba: “Es la primera vez que un equipo le gana a Palmeiras en la CONMEBOL Libertadores Sub20. Santiago Wanderers rompe una racha de 11 partidos sin perder del Verdao”. También destacó que Wanderers es el primer equipo de Chile en progresar en una semifinal de la CONMEBOL Libertadores Sub20. Hasta el momento solo disputaron una final en la competición conjuntos de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay.

Dónde ver la gran final

El partido entre Santiago Wanderers y Flamengo se jugará este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas de Chile en el estadio IDV de Quito. La transmisión será EN VIVO por televisión abierta a través de Chilevisión (CHV), además de múltiples operadores de cable como VTR, DirecTV, Movistar, Entel, Claro y plataformas digitales como Zapping, ampliando el acceso a todo el país.

El peso de la historia caturra

Fundado en 1892 en Valparaíso, Santiago Wanderers es conocido como “El Decano”, el club más antiguo del fútbol chileno. Con cinco títulos de Primera División y una profunda raíz popular, hoy su categoría Sub 20 que ya hizo historia con llegar a esta final, pero que tiene la oportunidad de escribir una página aún más grande..