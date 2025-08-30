Yemen: Confirman que Israel asesinó a primer ministro y otras autoridades de gobierno

Confirman la muerte del primer ministro de Yemen, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, así como otros ministros de gobierno por ataques aéreos israelíes en Saná. El gobierno interino ratificó de manera enfática que su postura de “apoyar y defender al pueblo de Gaza” permanece inquebrantable,. Israel justificó los bombardeos como objetivo contra miembros de Ansarolá.

Yemen: Confirman que Israel asesinó a primer ministro y otras autoridades de gobierno
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Yemen declara mártir a su primer ministro tras un ataque israelí en la capital

SANÁ.- El Gobierno de Yemen confirmó oficialmente este sábado la muerte de su primer ministro, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y de varios de sus ministros, calificándolos de mártires. Los decesos ocurrieron como resultado de una serie de ataques aéreos israelíes ejecutados contra la capital yemení, Saná, según un comunicado de la Presidencia de la República.

El comunicado oficial, citado por medios internacionales, detalló que el ataque sorpresa alcanzó al gabinete ministerial mientras se encontraba en un taller de trabajo ordinario para evaluar su gestión del último año. La presidencia yemena tachó la acción del “enemigo israelí” de traicionera y criminal, añadiendo que otros ministros resultaron con heridas de diversa consideración y que actualmente reciben atención médica.

Frente a la tragedia, las autoridades yemenitas aseguraron a la nación que las instituciones del Estado cumplirán con su deber y que la prestación de servicios a la población no se verá interrumpida. Asimismo, ratificaron de manera enfática que su postura de “apoyar y defender al pueblo de Gaza” permanece inquebrantable, enviando este mensaje al pueblo palestino y a “todos los pueblos libres del mundo”.

En respuesta a la agresión, un alto mando de las Fuerzas Armadas de Yemen subrayó que los ataques “no quedarán sin castigo” y prometió una respuesta. Además, el país se comprometió a continuar fortaleciendo y desarrollando sus capacidades militares para enfrentar los desafíos, en alusión a su campaña de operaciones contra intereses israelíes en solidaridad con Gaza.

Para garantizar la continuidad gubernamental, el Consejo Político Supremo de Yemen ha nombrado como primer ministro interino al hasta ahora viceprimer ministro, Mohammed Miftah. Los bombardeos, que según reportes israelíes se dirigieron contra una reunión de Ansarolá, se enmarcan en la escalada de tensiones desde que Yemen inició sus acciones contra Israel en noviembre de 2023.

Relacionados

Seguel Alfredo

EEUU y Yemen pactan cese al fuego tras presión internacional y apoyo de Omán

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Israel bombardea dos puertos en Yemen tras ataques hutíes en apoyo a Palestina

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Ansarolá acusa a Israel de "crimen de guerra" tras bombardeos contra civiles en Yemen

Hace 5 días
Seguel Alfredo

Yemen ataca Tel Aviv y portaviones de EE.UU.: derriban caza F-18 en respuesta a crímenes en Gaza

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Hutíes atacan aeropuerto en Israel en represalia por bombardeos en Yemen

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

EEUU e Israel intensifican bombardeos en Yemen: dos mártires y decenas de heridos por ataques aéreos

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Yemen declara la guerra a EE.UU. e Israel y lanza advertencia naval: “Mantengan sus buques lejos de nuestras aguas”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Cómo los misiles lanzados por los hutíes desarticulan Israel

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Bochorno diplomático: países abandonan sala de la ONU tras burla israelí al Estado palestino

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano