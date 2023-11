«Yo estoy consiguiendo los recursos»: Filtran audio de Cathy Barriga discutiendo deuda por más de $2.300 millones con empresa recolectora de basura

Luego que trascendiera que la Fiscalía se encontraría preparando la formalización de la exalcaldesa de Maipú (Independiente pro UDI), Cathy Barriga, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, salió a la luz un audio que complica aún más su delicada situación.

«Me estoy consiguiendo los recursos», afirma la ex jefa comunal, en una conversación que sostuvo vía WhatsApp, con sus antiguos colaboradores Carolina Sarquis (abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica), Matías Silva (SECPLA), Bastián Baez (Administrador) y Francisco Parra (DIDECO subrogante), la cual fue filtrada por La Voz de Maipú.

En dicha conversación, correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2020, Barriga intentó despejar las incertidumbres surgidas en torno a la deuda que mantenía con la empresa de capitales franceses encargada de la recolección de basura, Veolia, por más de $2.300 millones.

En concreto, la Municipalidad no había realizado el pago de 13 facturas en el periodo comprendido desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2020, por un monto de $2.360.665.786, lo que ponía en riesgo bienes municipales, la suspensión de la recolección de la basura e incluso el arresto de la entonces máxima autoridad.

Además, si la deuda llegaba a juicio, la cifra aumentaba casi 1.000 millones más, para superar los $3.300 millones.

En el audio se apreciar a la ex jefa comunal, pidiendo explicaciones a su círculo más cercano sobre por qué no se logró llegar a un acuerdo con Veolia si supuestamente estaba el dinero o, al menos, «se lo estaba consiguiendo».

Asimismo, se escucha a Barriga afirmando que no entendía por qué motivo la empresa Veolia interpondría la demanda, si ella le había explicado al abogado querellante que se realizarían los pagos pendientes.

«De verdad que son un poco tozudos, pero te lo digo con respeto. Acá no es un tema de antes, ni siquiera, olvidémonos del ‘antes’. Es un tema del cual están los recursos, de hecho vamos a transferir el lunes esa plata. Era darle una fecha para diciembre, me lo explicó tal cual el abogado [de Veolia]. Hablé un minuto con él, o dos minutos, y quedamos con un acuerdo», expresó.

“Ese es el tema, y ustedes sabían que yo tenía los recursos, porque se los dije el día lunes después de que me vine de La Moneda. Eso es lo que no comprendo, que en qué minuto alguien le puede decir a un cliente que no tiene recursos teniéndolos, que no tiene caja teniéndola. Esa es la razón, yo no sé si molestia, porque la verdad no sé cómo se sentirían ustedes en el lugar mío. Pónganse en el lugar mío, la impotencia que uno debe tener, porque es gratuito. Yo hablé con las personas y hablé con ustedes, y parece que no me escucharon. Si no me escuchan, van a tener que anotar, porque es grave, yo no puedo hablar así al aire. Les dije súper claro, ‘me fue bien, tenemos esto. Tenemos A, tenemos B y tendremos C’, ¿Dónde está el problema acá?”, reclamó a su equipo.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes a La Voz de Maipú, el resto de los integrantes de su círculo le insistieron a Barriga que no había caja en ese minuto, por lo que no había cómo comprobarle a la empresa que efectivamente se le iba a pagar para que no procediera con la demanda. Sin embargo, la ex alcaldesa no lo entendió así.

«Saben qué, yo solamente estoy pidiendo que me presenten un presupuesto, que fijen las cuotas, programarlas. Yo estoy consiguiendo los recursos y ustedes lo saben. No entiendo cómo dicen no hay caja, no entiendo nada. Y esto es jurídico Francisco(Parra), no hay por qué hacer reuniones de todo, esto es jurídico», cuestionó.

«Qué quieren hablar conmigo, adelántenme por acá, no entiendo. Porque mientras esperamos y esperamos pasa esto. Háganle ver, mándele a ellos, que ese es el daño. Si está la voluntad, si se pagó y se está haciendo un acuerdo, ¿por qué esto?», insistió la entonces edil.

Según indicó La Voz de Maipú en su reportaje, cuando la ex alcaldesa se refiere a que ‘me vine de La Moneda’ y que estaba ‘consiguiendo los recursos’, se referiría a una solicitud realizada de manera directa y extraordinaria a la Subdere, desde donde se habría hecho una transferencia de recursos enmarcada en el Fondo Común Municipal a fines de diciembre.

De acuerdo con el citado medio, «esta parte de la investigación continúa en curso».

Cabe recordar que la querella contra Cathy Barriga fue interpuesta por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien ha denunciado públicamente los delitos cometidos durante la gestión de su antecesora.

Puedes escuchar el audio completo acá

Sigue leyendo: