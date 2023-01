“Zapato chino” en la Cámara por proyecto de Reforma Previsional: Gobierno propone mesa técnica para destrabar diferencias con sectores políticos

La ministra Jeannette Jara solicitó a la Comisión de Trabajo de la Cámara votar la propuesta en general y después conformar la instancia con representación de todos los sectores políticos.

Desde la oposición, insistieron en posponer la votación para marzo e integrar ahora la mesa para zanjar las discrepancias.

La Comisión de Trabajo continuó con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo. Además, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias.

Para tal propósito la instancia se reunió en doble jornada para recibir a representantes de organizaciones de trabajadores y a la ministra del ramo, Jeannette Jara.

Esta última, propuso en la instancia la creación de una mesa técnica de expertos, con participación de todos los sectores políticos. El propósito sería la elaboración de las indicaciones pertinentes y necesarias al proyecto para zanjar las diferencias que han surgido en el debate.

En ese contexto, solicitó a la comisión votar la idea de legislar del proyecto. Afirmó que, el marco de la conversación recoge las inquietudes planteadas tanto por el oficialismo como la oposición.

Desde Chile Vamos valoraron la propuesta. Pero, insistieron en que la conformación de la mesa técnica debe ser antes de la votación en general; y que su integración debe ser proporcional a las fuerzas políticas del Congreso.

En el oficialismo, en tanto, subrayaron que la mejora en las pensiones no puede prorrogarse hasta el mes de marzo. Por ello, aseguraron que la conformación de esta mesa es un buen signo de diálogo por parte del gobierno.

Al respecto, recalcaron que la aprobación en general es una buena señal hacia la ciudadanía que exige soluciones. Asimismo, recordaron que el gobierno sí realizó un trabajo pre legislativo, donde recogieron impresiones de todos los sectores.

Trabajadores y sociedad civil

Con el objeto de seguir recabando opiniones sobre la propuesta legal, la Comisión de Trabajo recibió a una serie de dirigentes de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

En primer término, Magdalena Castillo, presidenta de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) señaló que su organización se siente afectada con la reforma. “Ponemos la plata, sin embargo, no la música”. En general, manifestó que apoyan la iniciativa pero con varias diferencias.

Sobre el punto sostuvo “que si no hay una reforma fiscal hablaremos de una iniciativa fallida”. Para ello plantearon eliminar el aumento del 0,5% de los asalariados, ya que no tendría ninguna justificación. Además, que debe quedar claro en la reforma que las comisiones indirectas no se pueden descontar del fondo de pensiones.

David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reconoció la importancia de la Seguridad Social y se refirió al precario sistema que rige actualmente en el país.

Por eso, manifestó que la reforma planteada mejora las pensiones actuales y futuras, poniendo fin al actual sistema de AFP. Además, junto con valorar la propuesta, destacó que esta incluye medidas para enfrentar la discriminación a mujeres.

Por su parte, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora NO+AFP dijo que es imperioso cambiar un “sistema que fracasó”. A su juicio, las cifras son elocuentes: “Mas del 70% de las y los afiliados tiene, más menos, 10 millones de pesos en sus cuentas”.

En cuanto a la reforma, apuntó que, lamentablemente, “no corrige graves situaciones como, por ejemplo, el retiro programado”. No obstante, resaltó la conformación de un seguro social y que un órgano público administre los ahorros previsionales.

Competencia del sector

Por su parte, Patricio Arrau, economista y presidente de Gerens, planteó sus dudas en cuanto a las licitaciones y nula consulta a entes privados que, teóricamente, podrían participar del sistema. “Aquí no hay condiciones que generen igualdad para competir. Nadie querrá participar”, remarcó.

Igualmente, se preguntó si existen economías de escala con 11,5 millones de cuentas. “Diversos estudios plantean que este tipo de economías se saturan entre 50 y 100 mil participantes. Algunos hablan de 400 mil y poco más de un millón y otros en cerca de nueve millones”, planteó.

Fernando López, economista de la Universidad de Chile, aseguró que actualmente entre las AFP no hay una real competencia en el cobro de comisiones. Ante esto, planteó, lo que se busca con la propuesta es generar mayor competencia en el sistema.

Agregó que, la mayor virtud de la propuesta es la legitimidad de la institucionalidad en materia de pensiones. En su exposición, pidió gradualidad en la implementación y rigurosidad en la propuesta.

A la sesión también estaba invitada Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP Chile, quien presentó sus excusas por no asistir.

Cifras del sistema

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, indicó a la comisión que se busca potenciar los incentivos a cotizar junto con fortalecer la institucionalidad para recaudar más.

“Hoy las AFP cobran, más menos, mil millones de dólares al año y sus costos son 500”, apuntó.

A su vez, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macias, hizo un par de comparaciones. Afirmó que las Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC) cuentan con 11 millones de afiliados y las AFP, con 12 millones.

“Si se analizan los últimos cinco años, se deja claro que las AFP cobran mucho más y gastan menos que la AFC. No es posible que las AFP marginen un 90 por ciento y las AFC un 30. A mi juicio, es sostenible mantener economías de escalas con buenos resultados y márgenes”.

Cabe recordar que el proyecto presentado por el Presidente Gabriel Boric, busca establecer un sistema contributivo mixto. Este, iría en la línea de las estructuras que predominan en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Así, la propuesta busca equilibrar, tanto el reconocimiento de los esfuerzos individuales, como colectivos que los sustentan; haciéndolos más equitativos en su acceso como en los resultados. Todo esto, alineado con los principios de seguridad social, la equidad de género y la sustentabilidad, como elementos estructurales para lograr un pacto social en pensiones.

El texto consiga que, para avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, la reforma propuesta persigue una serie de objetivos:

Aumentar las pensiones actuales y futuras Avanzar hacia un sistema mixto Reforzar la libertad de elección Mejorar la eficiencia del sistema Redefinir el rol del sector privado Terminar con la exposición indeseada a riesgos individuales Otorgar legitimidad al sistema

