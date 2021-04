Alarma por robo de cargamento con salmones contaminados en Talcahuano: Llaman a comprar solo en el comercio establecido

Este fin de semana, un grupo de sujetos robó parte de un cargamento de salmón contaminado, el cual era transportado en camiones desde el sector de Isla Rocuant, donde se concentran las empresas pesqueras, en la ciudad de Talcahuano.

Según consignó Radio Cooperativa, el asalto sucedió a solo pocas horas de la llegada de más de 600 toneladas de salmones contaminados, provenientes de las regiones de Los Lagos y Aysén, donde -recordemos- se registró una alta mortandad de salmones causada por la misma industria.

El robo aún no ha sido cuantificado en kilos. Por ello, las autoridades llamaron a la población a no comprar en el mercado ilegal. El alcalde de la comuna de Talcahuano, Henry Campos, hizo un llamado «a los vecinos a no comprar productos y, hoy en particular, no comprar salmón que venga de una procedencia irregular y que no venga del comercio establecido, porque estos salmones venían de una mortandad».

Salmoneras: Una industria altamente contaminante

Esta semana, en entrevista con el canal CNN Chile, la directora de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, señaló que la muerte masiva de peces en las regiones de Aysén y de Los Lagos fue producida por la misma industria salmonera, la cual, recordó, acarrea «una gran cantidad de contaminación».

Las primeras informaciones sobre el caso indican que la mortalidad de los peces se debería a la presencia de microalgas que han provocado asfixia en los animales. En total, se calcula que han muerto cerca de cuatro mil toneladas de salmones en tan solo 10 días.

En ese sentido, la especialista advirtió que la respuesta de la industria ha sido «que se trata de algo natural, pero la verdad es que hay bastante consenso científico en que esto es algo que se produce ligado a la industria de la salmonicultura, sobre todo en estos ecosistemas que son fiordos, muy frágiles, donde se producen estos florecimientos de algas».

