Valparaíso: Casi 2 toneladas de alimentos recuperados fueron destinados a comedores solidarios y familias porteñas

Un amplio operativo de fiscalización desarrollado en los alrededores del Mercado Cardonal de Valparaíso permitió recuperar más de 1.910 kilos de productos, los cuales fueron redistribuidos de manera solidaria a comedores comunitarios y familias beneficiarias de programas municipales de la comuna.

El procedimiento fue encabezado por la Dirección de Seguridad Ciudadana, el Departamento de Fiscalización y la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, en coordinación con Carabineros. En total, más de 40 funcionarios y funcionarias participaron del despliegue territorial.

Desde el municipio informaron que, durante la jornada, se cursaron 16 citaciones por ejercer comercio informal en Bien Nacional de Uso Público, reforzando el trabajo municipal por el ordenamiento del espacio público y la recuperación de sectores emblemáticos de la ciudad.

Asimismo, la iniciativa no solo permitió avanzar en la fiscalización y ordenamiento del sector, sino que también generó un impacto social concreto en organizaciones que diariamente sostienen una importante labor comunitaria.

La directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio, Marcia Oyarce, explicó que se trata de un trabajo articulado, a través del programa Fosis EcoMercado, que tiene por objetivo recuperar y reconvertir alimentos que muchas veces son dados de baja o no utilizados por distintas empresas.

«Esta articulación con centros comunitarios y organizaciones del territorio nos permite que estos alimentos lleguen directamente en beneficio de vecinos y vecinas de Valparaíso, especialmente de quienes más lo necesitan. Además, favorece a las beneficiarias directas del programa, principalmente mujeres jefas de hogar de la comuna, fortaleciendo así el apoyo social y alimentario en nuestra ciudad», detalló Oyarce.

Por su parte, Esther Zamora, voluntaria del Comedor 421, destacó el aporte recibido: «El Ecomercado, gracias a la Municipalidad de Valparaíso, nos hace llegar donaciones. Nosotros entregamos más de 250 raciones diarias, todos los días del año, los 365 días. Esta vez nos trajeron choclo, harto choclo, con el que preparamos porotitos granados y también tomaticán, así que estamos muy agradecidos».

En la misma línea, Cristian Amarales, coordinador del área de infraestructura y socio fundador del Espacio Comunitario Santa Ana, resaltó el impacto directo de este apoyo.

«El comedor comunitario del Espacio Santa Ana funciona de lunes a viernes, principalmente lunes, miércoles y viernes. El año pasado registramos casi 3.980 personas almorzando formalmente, sin contar otras personas que también participan», señaló el dirigente social.

«Claramente este aporte que nos hace el Ecomercado y la Municipalidad de Valparaíso, Camila Nieto y todo el Concejo, nos viene como anillo al dedo, sobre todo para personas mayores. Tenemos muchos adultos mayores que vienen a almorzar con nosotros, además de vecinos y vecinas del cerro», agregó Amarales.

Finalmente, desde el municipio indicaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la comuna, «combinando fiscalización, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la red solidaria en los cerros de Valparaíso».

