Araucanía: El mensaje de Pamela Ñancupil por los derechos de los animales y sobre los delitos de maltrato animal en Temuco

Compartimos los siguientes contenidos de Pamela Ñancupil:

Como humanidad estamos al debe con las otras especies hemos abusado de forma indiscriminada incluso a muchos de ellos los hemos hecho desaparecer de la faz de la Tierra de forma irremediable

A otros los consumimos para comida y vestimenta sin importarnos su vida y su muerte dolorosa

A otros los utilizamos para golpearlos en algo mal llamado deporte nacional

A otros los encerramos en celdas frías con escaso espacio para moverse como en el Canil Temuco

A otros los dejamos sin sus hábitats por la avaricia de algunos, como los que sucedería si se llegara a concretar la central hidroeléctrica el rincón en el Rio Txuful Txuful por dar un ejemplo

Todo esto es producto de nuestro atropoespecimo, debemos desaprender que somos la especie más importante, que somo el centro de la tierra y asumirnos como parte de un todo junto a los otros seres vivientes, todos tenemos los mismos derechos y diferentes funciones que mantienen el equilibrio natural, nuestro deber es ser consciente de ello y aprender a respetar.

Hoy me voy a centrar en las ultimas acciones legales que hemos tomado con activistas independientes en lo local con lo que respecta a nuestros amigos perros especie con la que convivimos a diario en la ciudad y que debido principalmente a las deficientes políticas públicas son víctimas de sufrimiento innecesario.

Desde el 8 de Junio de este año existe una investigación en curso donde la Fiscalía dio la orden de investigar a la PDI por la muerte de 5.977 perros en el recinto municipal “Canil Temuco” hoy llamado “Centro de Mantención Temporal” diligencia que busca comprobar el delito del maltrato animal con resultado de muerte, esta denuncia fue realizada por Gary Parra de Talcahuano investigación a la cual hemos aportado todos los antecedentes que manejamos y seguimos en búsqueda de información que pueda ayudar a llegar a una condena efectiva a los responsables de esa masacre realizada entre los años 2008 al 2017. Años Donde el Municipio, junto a la Universidad Católica y el Seremi de Salud mantenían un convenio tripartito.

Luego el 2 de septiembre hemos presentado ante a contraloría la ordenanza municipal de Temuco sobre tenencia responsable N°003 para que se pronuncie sobre la ilegalidad de esta ya que contraviene la ley 21020 conocida por todos como Ley Cholito, la contraviene principalmente en dos aspectos

Primero, la ley 21021 daba un plazo de 7 meses luego de su publicación para que todas las ordenanzas del país se actualizaran, han pasado 4 años y ni la administración anterior de Miguel Becker ni la nueva administración de Roberto Neira han tenido la voluntad de anularla ni han presentado una actualizada y lo peor es que la mantienen vigente pasando notificaciones a los vecinos de la comuna aludiendo a esta añeja ordenanza.

Segundo, esta ordenanza tiene artículos abiertamente asesinos, como el articulo 13 letra c que señala “Los animales capturados permanecerán recluidos hasta por 10 días hábiles, periodo en el cual serán evaluados por el medico veterinario del canil municipal. Este periodo de evaluación servirá para determinar si el animal es adoptable por un tercero, lo recupere su propietario o determine que no es adoptable y se proceda a la eutanasia por el servicio de salud.”

Esperamos que tanto la investigación ordenada por fiscalía como la denuncia de la ordenanza de tenencia responsable en contraloría pronto vea la luz para ir mejorando los estándares de convivencia con nuestros amigos perros

Todas estas gestiones apuntan a un cambio profundo, donde el aumento de la tenencia responsable por parte de la ciudadanía sea acompañada por políticas públicas adecuadas

Nuestra demanda es Centros de esterilización en todos los macro sectores de Temuco, el término del sistema captura y acopio, la aplicación correcta del control de nicho capturar esterilizar y devolver, el cierre del ingreso de perros al canil Temuco y el apoyo real a las organizaciones en la búsqueda de familias para los rescatados, que el municipio deje de utilizar a las organizaciones para justificar el canil y sus proyectos que derechamente caen en lo mediocre.

Para poder alcanzar las metas mínimas recomendadas por la organización mundial de la salud que es esterilizar al menos el 10 °/° de la población canina anual, para comenzar, eso significa que la meta debe ser de 5.648 canes sin contar la población felina que se debe contemplar y la meta municipal actual de esterilizaciones del municipio solo es de 3.000 cifra que esta muy por debajo de lo que se debería hacer, en resumen la nueva administración municipal sigue manteniendo una postura ineficiente ante el tema. Sumado a que el centro de esterilización que solicitamos como movimiento animalista se construyó lejos al lado del canil camino a chol chol lo que lo hace de muy difícil acceso.

Bueno y, por último

Un llamado a la conciencia, no somos la única especie que habita el planeta, aprendamos a respetar la vida y los hábitats de los otros seres vivos, seamos responsables con los animales que tenemos a nuestro cargo, protejamos a los que viven en su hábitat natural no permitamos más hidroeléctricas, ni que continúen las forestales arrasando con los bosques nativos que son el hogar de miles de especies, no permitamos que autoridades permitan proyectos tan nocivos como la incineradora para tratar la basura, tomemos nuestra responsabilidad como seres humanos compostemos nuestros desechos, minimicemos el consumo de productos que no vamos a reciclar, reutilicemos y demos segunda vida a las cosas, son medidas que nos ayudan a todos y especialmente a los animales que mantienen el equilibrio del itxofilmongen

Dejo mi contacto disponible para quien desee adoptar a alguno de nuestros rescataditos o si no puede adoptar hacerse padrino de alimento mensual de alguno de ellos

El número es +56983334973

También se puede comunicar y conocer a nuestros albergaditos en las páginas de Instagram y Facebook “Amigos de los Albergaditos”.

