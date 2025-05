Denuncian envenenamiento masivo de animales en fraccionamientos Casas Geo y Buena Vista, Tianguismanalco 

21 DE MAYO DE 2025. La muerte de al menos 10 animales, como perros y gatos, tras consumir comida envenenada ha generado conmoción entre los vecinos de los fraccionamientos Casas Geo y Buena Vista, ubicados en el municipio de Tianguismanalco, quienes exigen que se investigue y castigue a los responsables de esta tragedia.

De acuerdo a los residentes, los hechos ocurrieron la noche de ayer martes 20 de mayo, cuando los agresores aprovecharon la falta de alumbrado público en la zona para realizar el acto, considerado como crueldad animal.

En días pasados, vecinos de los referidos fraccionamientos advirtieron, mediante grupos de WhatsApp, que envenenarían a los gatos que dañaran las instalaciones de los departamentos y manifestaron que «no se harían responsables» de las agresiones que pudieran recibir los perros que se encuentren sueltos en las vialidades.

En el mensaje, también se pidió a los vecinos a ser responsables y recoger las heces de sus mascotas para evitar ser sancionados.

«… hubo vecinos que comentan que, si son atacados por los perros que sueltan, los golpearán y no se harán responsables de los daños que le puedan causar a sus perros. En el caso de los gatos que dañan las instalaciones de los departamentos serán envenenados. Vecino, si tienes mascota nada te cuesta ser un dueño responsable» se lee en el mensaje emitido en un chat de WhatsApp.

Debido a que en la zona no hay servicio de energía eléctrica, las cámaras de videovigilancia no funcionan, por lo que no existe ninguna evidencia para identificar a los presuntos responsables.

Esta situación ha generado alarma entre los vecinos, quienes responsabilizan a los administradores del grupo de WhatsApp por el envenenamiento masivo en la zona, por lo que exigen a las autoridades a abrir una carpeta de investigación.

Al respecto, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) informó que el caso ya está siendo atendido en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los hechos y dar con los agresores.

El maltrato animal está tipificado como delito en Puebla

En Puebla, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado y se sanciona con 10 meses a cuatro años de prisión, más una multa que oscila entre los 5 mil 657 pesos y 33 mil 942 pesos, en caso de que no se ponga en riesgo la vida del animal.

Las lesiones que sí ponen en riesgo su vida se sancionan con 15 meses a seis años de prisión, más una multa que va desde los 8 mil 485 pesos a 50 mil 913 pesos.

En caso de que las lesiones provoquen su muerte, se aplica de cinco a ocho años de prisión, más una multa que oscila entre los 22 mil 628 pesos y 56 mil 570 pesos.

