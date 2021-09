Especial: El rodeo no es deporte, es maltrato animal

La ley chilena entiende a los animales como cosas y, eventualmente, como propiedad de alguien. Regulaciones recientes avanzan sobre eso y los definen como seres vivos, sintientes, a quienes hay que proteger de “sufrimientos innecesarios”, sin embargo, de este marco legislativo se escapan las prácticas que suceden en el rodeo.

A inicios de septiembre, con más de 182 mil firmas de apoyo, organizaciones por los derechos de los animales, presentaron un proyecto de ley acogido por un grupo de parlamentarios, para que esta actividad no sea considerada una actividad deportiva dado el grave daño que sufren los animales con esta práctica y a su vez, sea regulado desde los Municipios.

A continuación, Daniela Seguel, comunicadora y activista, presenta el bloque radial sobre los derechos de los animales y el rodeo que transcribimos en El Ciudadano, con la participación de:

– Daniela Miranda, presidenta nacional de la organización animal libre Chile, quien hace referencia a proyecto Ley para regular rodeo en los municipios.

– Celeste Jiménez, abogada animalista quien ha dedicado 25 años al trabajo por los derechos de los animales y comenta diversos aspectos relacionados al rodeo sobre el marco normativo e instancias para la denuncia del maltrato animal.

–

Escuchar audio o descarga

https://go.ivoox.com/rf/75567479

Transcripción: Rodeo y maltrato animal

Mi nombre es Daniela Seguel y quiero comentarles lo que sucedió el primero de septiembre. Bueno, se presentó un proyecto de ley, para que los municipios puedan frenar el rodeo, con más de 182 mil firmas, se pide que no sea considerada una actividad deportiva dado el grave daño que sufren los animales con esta práctica.

La diputada Catalina Pérez, con el apoyo transversal de parlamentarios y la organización Animal Libre, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca dar facultades a los municipios, para que a través de ordenanzas municipales pueden restringir las actividades de rodeo en sus comunas.

Según investigaciones y registros audiovisuales realizados por la organización animalista, se evidencian actos claros y directos de maltrato animal como bofetadas, patadas, utilización de picanas eléctricas y otros golpes que terminan con los animales ensangrentados en la realización de rodeos.

Vamos a continuación con la cuña de Daniela Miranda, quién es la presidenta de Animal Libre Chile:

Daniela Miranda: “Se realizó la presentación de un proyecto de ley, que busca facultar a los municipios para restringir y prohibir el rodeo en las comunas. Ahora, lo que se busca es ver en que comisión se va a discutir y hacer presión para poder ir a defender este proyecto”.

Agrega Miranda: “Es importante que este proyecto se pueda realizar a favor de los animales y también respondiendo a la ciudadanía, que más del 80% en encuestas como Cadem y Adimark, declaran no sentirse representados por el rodeo, ni tampoco por los fondos públicos que se destinan a este mal llamado deporte nacional”

Daniela Seguel: Vamos a continuación con Celeste Jiménez quien es abogada animalista, quien ha dedicado 25 años al trabajo del derecho animal quien nos comenta distintos aspectos relacionados al rodeo, respondiendo unas preguntas que le hemos efectuado.

Celeste Jiménez: Hola, soy Celeste Jiménez, abogada y candidata a senadora por la región metropolitana Distrito 7 por el partido Ecologista Verde, especialista en derechos animales.

Primera pregunta: Actualmente ¿Cuál es la situación del rodeo del ámbito legal?

Es una actividad que fue reconocida administrativamente como un deporte de muy mala manera desde los años 60 en Chile, pero, que realmente no corresponde a la regulación actual de deportes que hay en Chile.

La Ley del Ministerio del Deporte y luego el Decreto N° , que regula qué actividad es un deporte, dice que, puede ser deporte actividad que en que haya ausencia de maltrato anima y claro, deberían l quitarle ese mal puesto título de deporte al rodeo pero no lo hacen, porque lamentablemente el gobierno de turno no tienes intención, de querer tomar la valentía de quitarle el nombre de deporte al rodeo.

El rodeo por tanto es una actividad que, en principio es legal por su nombre, pero lo que realizan en la práctica, el trato que le dan a los animales, a mi juicio, corresponde a una conducta que se puede observar cómo maltrato animal, porque en el Código Penal que es una ley distinta, se indica que, todo acto u omisión de maltrato o crueldad con animales, tiene una pena que está regida por el código, que va de 61 días a 3 años o una multa. Y a mi juicio, efectivamente el rodeo constituye esa conducta. Cada vez que he podido observar un rodeo he visto cómo ocurre evidentemente maltrato de los animales y el hecho de que se le haya mencionado como deporte, no excluye, no justifica esas conductas de maltrato.

Es decir, que por el hecho de que se le llame deporte, no significa que no haya delito de maltrato animal. Este es un tema súper importante.

Ahora, desde el año 2009, también en la ley de protección animal se intentó blindar un poco el rodeo, al establecer en un artículo 16 de esta ley de protección animal, aunque resulta increíble, que el rodeo se mantendrá fuera del marco de fiscalización de esa ley, lo que significa solamente que el SAG no puede entrar a fiscalizar el rodeo y que no le pueden cruzar las multas de esa ley

Eso no significa que no se le puedan imponer las penas del delito de maltrato animal, por eso es que los últimos días he estado trabajando precisamente en ir a las medias lunas y hecho, yo, con otro grupo de activistas de animal libre, denuncias por delito de maltrato animal en el rodeo.

Por tanto, la situación del rodeo en Chile en principio es legalmente aparentemente un deporte, pero constituye un maltrato animal en la práctica, lo que pasa es que se denuncia muy poco..

Segunda pregunta ¿Qué entidad es la encargada de fiscalizar el Rodeo, ¿cómo y dónde denunciar maltrato animal?

Bueno, un poco de lo que les decía minutos antes. No hay un organismo público que tenga por misión fiscalizar el rodeo, lo vi el fin de semana del 4 de septiembre en que fuimos con los chicos de animal Libra La medialuna de Melipilla estuvimos una mañana entera y no llegó nadie ni de la Municipalidad ni de Carabineros a ver qué es lo que estaba ocurriendo en la media luna.

Como les decía, producto de esa norma del artículo 16 de esa ley de protección animal, se quitó la fiscalización del SAG, o sea, al rodeo no lo fiscaliza los Carabineros, no lo fiscaliza el SAG, no lo fiscaliza la municipalidad, no lo fiscaliza nadie.

¿Cómo denunciar el maltrato animal? Usted puede dirigirse directamente a la Policía de Investigaciones o a Carabineros y, tome nota, el artículo es el 291 Bis (Con b larga), del Código Penal, y el arte siguiente que es el 291 ter que explica un poco más el delito. No son más de 5 o 6 líneas que va a tener que leer de esos artículos.

Dónde dice en qué consiste la conducta y cuál es la pena, y si usted los lee y después ver el rodeo, lo más probable es que va a pensar lo mismo que yo que efectivamente está ocurriendo un maltrato animal. Y el hecho de que los mismos huasos lo consideran como un deporte, no significa que esté excluido de la penalización del delito de maltrato, o sea, hay que denunciar el rodeo.

El problema es que casi nadie fiscaliza, casi nadie lo denuncia como delito, pero usted vaya y denuncie.

Tercera pregunta: ¿Cómo ciudadanos, qué acciones podemos realizar para que el rodeo deje de existir?

Lo primero, es no promover el rodeo, no decir dónde ni cuando hay rodeo para llevarle a la gente que quiera ir a mirar. Lo segundo, si usted puede y se organiza, porque los huasos son muy violentos, vaya, organizado, en grupo al rodeo, vaya y denuncie las circunstancias de mal trato que usted vea. Grabe videos, tome fotos, guarde material que pueda ser demostrable al estado, al presidente, a los ministros, y al Congreso, que efectivamente, esto no es que un día los huasos maltrataron un animal y justo había un animalista tomando una foto, esto es en todos los rodeos del País ocurre maltrato, entonces nuestro silencio es el que hace que ese maltrato siga.

Yo les hago una invitación, para la gente que nos está escuchando, para que vayan a los rodeos y luego vayan a los Carabineros y a la Policía investigaciones ha denunciarlo como una conducta que puede ser constitutiva de delito.

Yo quisiera ver en Chile este septiembre, 100 denuncias de maltrato animal en el rodeo, etiquétenme en redes sociales cuando hagan la denuncia, me pueden ubicar a través de mi red @CelesteJIM en Instagram y allí me pueden hacer las preguntas y yo les voy a ir ayudando. Hagan la denuncia, queremos que llegue el rodeo a la justicia, queremos que se acabe el maltrato animal, porque la verdad es que de muchas formas de maltrato que yo he visto, el maltratar un animal para diversión, cómo azotan la cabeza de los novillos en los bordes de la media luna, como después veíamos hace una semana atrás como les tiraban la cola, como les golpean en la cabeza, le tapaban la respiración de un novillo para que se parara del suelo. Estaba muy afectado y es algo que sigue ocurriendo y a mí me da impotencia no poder estar en más lugares para hacer esas denuncias, así es que le pedimos por favor a quienes nos oyen, que sean nuestros ojos, nuestro testimonio, nuestras manos, y sean la voz de los animales porque de verdad nos necesitan.