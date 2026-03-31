Gobierno de Kast retiró de Contraloría nuevo reglamento de la Ley Cholito: Preocupación en comunidades y agrupaciones animalistas

Preocupación hay en las comunidades y agrupaciones animalistas de todo el país tras el retiro, por parte del Gobierno de Kast, del nuevo reglamento de la «Ley Cholito» desde la Contraloría.

La información fue entregada por la Fundación Derecho y Defensa Animal, quienes recordaron que este reglamento «buscaba actualizar la aplicación de la Ley Cholito, incorporando mejoras relevantes para la protección animal».

Entre ellas, señalaron, se encuentran medidas como el microchip obligatorio para perros y gatos, además de nuevas prohibiciones como el uso de collar de ahorque para adiestramiento, el uso de mascotas para cazar fauna nativa y la realización de mutilaciones estéticas como el corte de orejas o cola.

«La propuesta fue elaborada tras un proceso de consulta pública y participación ciudadana», señalaron desde la Fundación, advirtiendo en esa línea que su retiro «pone en riesgo avances necesarios para mejorar la protección de los animales de compañía en Chile».

«Hacemos un llamado para que este reglamento sea presentado nuevamente, respetando el proceso participativo que ya se realizó», agregaron desde Derecho y Defensa Animal.

De acuerdo a lo informado por las profesionales, el 19 de marzo la administración de Kast retiró el documento mediante la orden 0014/2026, firmada por el nuevo fiscal de la Subdere, con el argumento de «retirarlo para revisarlo, analizarlo y volver a ingresarlo más adelante».

Seguiremos informando.