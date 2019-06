(Video) Encuentran un calamar gigante de 3 metros en el Golfo de México

El enorme calamar, que podría medir entre 3 y 3,7 metros, pudo ser captado gracias a que se utilizó una nueva cámara especial, llamada Medusa.

Cuando las cámaras de un equipo de exploradores marinos lograron captar un escurridizo calamar gigante el fondo del Golfo de México no tardaron en publicar el vídeo, pero el descubrimiento despertó terror en los internautas.

La administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés «Ocean Exploration and Research» comandó una expedición de dos semanas con los científicos Edie Widder, Sönke Johnsen, y Nathan Robinson y su tripulación, quienes pusieron cámaras en lo profundo del océano para ver qué encontraban.

Luego de casi más de 120 horas de grabación, los científicos lograron encontrar al calamar gigante en las aguas del golfo de México, a 759 metros de profundidad.

«La gente comenzó a aglomerarse, gritando, pero tratando de no emocionarse, porque teníamos que estar seguros de que realmente era lo que pensábamos que era», afirmó a The New York Times la oceanógrafa Edith Widder.

Indicó que el enorme animal marino, que podría medir entre 3 y 3,7 metros, pudo ser captado gracias a que se utilizó una nueva cámara especial, llamada Medusa, que permite obtener información sobre este cefalópodo.

Explicó que Medusa no ahuyenta a los animales del océano, debido a que usa una luz roja que la mayoría de estos no puede ver. Además de cuenta con un señuelo, anillo de luces LED, que se asemeja a una medusa bioluminiscente, que es capaz de atraer a grandes habitantes de las profundidades.

Widder, quien también es la fundadora de la Asociación de Investigación y Conservación del Océano, formó parte del equipo de científicos que en el 2012 logró grabar el primer video de un calamar gigante en su hábitat natural, cerca de las islas japonesas de Ogasawara.

Por su parte, el doctor Sönke Johnsen, el líder de la expedición y profesor de biología en la Universidad de Duke, dijo que este descubrimiento ayudaría a crear conciencia en las personas sobre la ayuda al medio ambiente, al revelar las enormes maravillas de los animales que las personas no pueden ver de forma normal.

