7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso

Del 5 al 10 de enero de 2026, el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel se convertirá en el epicentro del 7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido (ELTO). Este evento de relevancia mundial busca difundir y accionar la metodología creada por Augusto Boal, transformando las artes escénicas en una herramienta de participación política y cambio social.

Con la participación de delegaciones de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, el encuentro ofrece una cartelera de 6 obras con entrada liberada. Las funciones son aptas para todas las edades y el acceso es por orden de llegada.

Cartelera ELTO 2026: Programación de obras y escenarios

El festival presenta experiencias que abordan problemáticas urgentes como el racismo, la violencia de género y las desigualdades laborales a través del Teatro Foro y el Teatro Periodístico.

• Lunes 5 de enero / 17:30 horas / Lugar: Teatro del Parque.

Montaje: O Pregador – Teatro Foro Antirracista.

Compañía: Centro do teatro do oprimido CTO Bahía (Brasil).

• Martes 6 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.

Montaje: Mujer / Cuerpo / Memoria.

Compañía: Semillero Creativo de Teatro – Actopan (México).

• Miércoles 7 de enero / 18:00 horas/ Lugar: Sala Estudio.

Montaje: Animita.

Compañía: Sinestesia – Escuela de Teatro de las Personas Oprimidas (Chile).

• Jueves 8 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.

Montaje: Balaio de Gado.

Compañía: Grupo Levante de Teatro do Oprimido (Brasil).

• Viernes 9 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.

Montaje: Obligada a Sonreír.

Compañía: Incómodas (Argentina).

• Sábado 10 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.

Montaje: Algo va a cambiar.

Compañía: La Vaina, Colectivo Creativo (Colombia).

¿Qué es el Teatro del Oprimido?

Es una metodología de teatro aplicado sistematizada por el brasileño Augusto Boal. Se basa en la idea de que el teatro no solo debe representar la realidad, sino que debe ser un ensayo para su transformación. A través de la figura del espect-actor, se rompe la barrera entre escenario y público, fomentando el pensamiento crítico y la acción social.

Información Importante: Todas las funciones en el Parque Cultural de Valparaíso son gratuitas. Se recomienda llegar con anticipación debido al aforo limitado de la Sala Estudio y el Teatro del Parque.

Mayores informaciones y detalles en este link.