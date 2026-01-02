7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso

Obras dirigidas a todo público, que buscan fomentar la participación, el pensamiento crítico y la construcción de nuevas miradas desde el cuerpo, la palabra y la experiencia compartida

7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Del 5 al 10 de enero de 2026, el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel se convertirá en el epicentro del 7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido (ELTO). Este evento de relevancia mundial busca difundir y accionar la metodología creada por Augusto Boal, transformando las artes escénicas en una herramienta de participación política y cambio social.

Con la participación de delegaciones de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, el encuentro ofrece una cartelera de 6 obras con entrada liberada. Las funciones son aptas para todas las edades y el acceso es por orden de llegada.

Cartelera ELTO 2026: Programación de obras y escenarios

El festival presenta experiencias que abordan problemáticas urgentes como el racismo, la violencia de género y las desigualdades laborales a través del Teatro Foro y el Teatro Periodístico.

• Lunes 5 de enero / 17:30 horas / Lugar: Teatro del Parque.
Montaje: O Pregador – Teatro Foro Antirracista.
Compañía: Centro do teatro do oprimido CTO Bahía (Brasil).

• Martes 6 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.
Montaje: Mujer / Cuerpo / Memoria.
Compañía: Semillero Creativo de Teatro – Actopan (México).

• Miércoles 7 de enero / 18:00 horas/ Lugar: Sala Estudio.
Montaje: Animita.
Compañía: Sinestesia – Escuela de Teatro de las Personas Oprimidas (Chile).

• Jueves 8 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.
Montaje: Balaio de Gado.
Compañía: Grupo Levante de Teatro do Oprimido (Brasil).

• Viernes 9 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.
Montaje: Obligada a Sonreír.
Compañía: Incómodas (Argentina).

• Sábado 10 de enero / 18:00 horas / Lugar: Sala Estudio.
Montaje: Algo va a cambiar.
Compañía: La Vaina, Colectivo Creativo (Colombia).

¿Qué es el Teatro del Oprimido?

Es una metodología de teatro aplicado sistematizada por el brasileño Augusto Boal. Se basa en la idea de que el teatro no solo debe representar la realidad, sino que debe ser un ensayo para su transformación. A través de la figura del espect-actor, se rompe la barrera entre escenario y público, fomentando el pensamiento crítico y la acción social.

Información Importante: Todas las funciones en el Parque Cultural de Valparaíso son gratuitas. Se recomienda llegar con anticipación debido al aforo limitado de la Sala Estudio y el Teatro del Parque.

Mayores informaciones y detalles en este link.

Relacionados

El Ciudadano

FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Hace 5 días
El Ciudadano

Trappo Banda celebra sus 10 años a lo grande en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Festival VAM 2026: Valparaíso se consolida como el epicentro de la música y la industria cultural

Hace 1 día
El Ciudadano

Elizabeth Morris presenta en vivo su nuevo álbum “Lo sencillo y lo sutil” en Valparaíso y Concepción

Hace 4 días
El Ciudadano

Trappo Banda Celebrates a Decade of Music in Style at Valparaíso's Teatro del Parque Cultural

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Pudahuel levanta un gran escenario cultural de verano con más de 200 actividades gratuitas

Hace 21 horas
El Ciudadano

Memorias teatrales del “Cuervo” Castro, director y fundador de Teatro Aleph, se reencuentran con el público chileno

Hace 1 semana
El Ciudadano

Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

Hace 1 semana
El Ciudadano

Íconos del Jazz Chileno: Ángel Parra Trío y Pancho Molina abren ciclo en Fundación CorpArtes

Hace 4 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano