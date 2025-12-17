Acciona Los Ríos: Música en vivo y mediación artística llegan a escuelas rurales de la costa valdiviana

Como parte de un convenio con el Ministerio de las Culturas, la Universidad de Los Lagos itineró con uno de sus elencos musicales por Los Pellines, Curiñanco y Bonifacio alcanzando a cerca de 60 estudiantes por establecimiento

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En un hito para la descentralización cultural en la Región de Los Ríos, el programa Acciona Los Ríos llevó conciertos educativos y mediación artística a estudiantes de sectores aislados de la costa. La iniciativa, fruto de una alianza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de Los Lagos, benefició a las comunidades educativas de Los Pellines, Curiñanco y Bonifacio.

Bajo el nombre “Música de Los Lagos para Los Ríos”, el proyecto impactó a cerca de 60 estudiantes por establecimiento, rompiendo las barreras geográficas y fomentando el acceso democrático al arte.

A diferencia de una presentación convencional, el proyecto se centró en la mediación artística. Estudiantes de pedagogía de la Universidad de Los Lagos actuaron como facilitadores, preparando a los niños y niñas mediante dinámicas de escucha activa, juegos rítmicos y momentos de reflexión colectiva. Así, las niñas y niños comenzaron a conectar con la idea de la música como una experiencia compartida y no solo como un contenido académico.

Un recorrido por la costa valdiviana

El hito central de la mediación fue la presentación del elenco musical universitario en cada establecimiento. En un mismo día, los conciertos viajaron por la costa valdiviana, comenzando en la Escuela Rural Curiñanco, continuando en Bonifacio y finalizando en Los Pellines.

Cada presentación combinó interpretación musical con un espacio de conversación entre estudiantes y músicos, donde surgieron preguntas, curiosidades sobre los instrumentos y comentarios espontáneos sobre el repertorio. Para muchos, fue la primera vez que presenciaban un concierto en vivo dentro de su propia escuela.

“El arte y la música hay que cuidarlas porque es una de las cosas que puede salvar a la humanidad”, destacó Emilia Díaz, profesora de Educación Musical de la ULagos, subrayando el valor formativo para los futuros docentes.

El programa Acciona Los Ríos no solo acerca la cultura a territorios rurales, sino que fortalece la identidad territorial y el vínculo entre la academia y la educación pública. Al integrar a estudiantes universitarios en el proceso, se asegura una formación docente con sensibilidad social y despliegue en terreno.

