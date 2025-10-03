«Alabastro Andino, piedad en piedra Huamanga»: el eco dorado de la fe en el Centro de Extensión UC Alameda

Una inspirada imaginería religiosa y costumbrista de pequeño formato, que se convirtió en un emblema del barroco surandino

«Alabastro Andino, piedad en piedra Huamanga»: el eco dorado de la fe en el Centro de Extensión UC Alameda
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Centro de Extensión UC Alameda invita a la exposición “Alabastro Andino, piedad en piedra Huamanga”, una muestra que explora la profunda conexión entre el arte virreinal surandino y la enigmática piedra Huamanga. Ubicada en la Sala Joaquín Gandarillas, la exhibición invita a descubrir la calidez y la teatralidad que emanan de estas esculturas peruanas.

La piedra Huamanga, con su coloración que «pareciera reflejar un color casi ámbar, dejando un eco dorado en el aire», dota a las obras de una teatralidad profunda, según destaca Alexei Vergara, decano de la Facultad de Artes UC.

La magia de la piedra Huamanga: blancura y translucidez

La muestra potencia el efecto lumínico de la treintena de esculturas, dispuestas en vitrinas y marcos individuales que se asemejan a pequeños altares de luz dorada. Estas piezas atesoran misterios de emociones y gestos, producto de un oficio andino ancestral.

La piedra Huamanga, extraída de las canteras de la sierra del centro sur de Perú, causó una gran novedad durante la época colonial. La curadora permanente de la Colección Joaquín Gandarillas Infante, Isabel Cruz de Amenábar, explica que la piedra posee una blancura excepcional y una translucidez – rara en materiales pétreos -, cualidades que la hicieron comparable con el mármol más fino.

«Su valor iba más allá del uso técnico, alcanzando también el plano simbólico y poético, por la facilidad con la que permitía el labrado escultórico artesanal», comenta Cruz de Amenábar.

Un arte al servicio de la fe

Desde el periodo virreinal, la piedra Huamanga afianzó el oficio de sus talladores, quienes trabajaban la materia prima con técnicas similares a la talla en madera. La elaboración de figuras religiosas, especialmente del Niño Dios para los nacimientos, convirtió este quehacer en un arte al servicio de la fe.

La curadora Cruz de Amenábar subraya que la Iglesia y los devotos conformaron una clientela fiel, apreciativa de la delicadeza que alcanzaba este material para la representación de estas obras. Así, esta muestra en el Centro de Extensión UC no solo exhibe arte, sino que relata la historia de un encuentro de culturas donde el potencial artístico de la población nativa redescubrió y valorizó un tesoro geológico.

«Alabastro andino, piedad en piedra Huamanga” es un homenaje a la destreza de los artífices andinos y a la belleza de un material que, durante siglos, dio forma a la devoción, la identidad y la memoria colectiva del Virreinato del Perú.

Coordenadas

• «Alabastro Andino, piedad en piedra Huamanga» se puede visitar gratuitamente hasta el 9 de enero del 2026, de lunes a jueves, de 10:00 a 18:00 horas. Viernes, de 10:00 a 17:00 horas. Excepto feriados (*Cerrado de lunes a viernes entre las 14 y 15 horas).
• Sala Joaquín Gandarillas, Centro de Extensión Alameda UC (Alameda 390, Metro U. Católica).
Entrada Liberada, abierto a todo público.

Fuente: UC.cl.
Imágenes: Karina Fuenzalida.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y el Instituto de Música UC rinden homenaje a Gabriela Mistral 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Tres “Viejas de Mierda” se toman el escenario del CEINA, en Santiago Centro

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Un amor desenfrenado de libertad…”

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Del cielo a la tierra Palestina: Resistencias desde el cine": Centro Arte Alameda y colectivo CineastasxPalestina invitan a función especial con 2 películas a solo $1000

Hace 1 mes
El Ciudadano

Santiago: Llega al Teatro UC obra inspirada en la vida de Diana Aron, periodista chilena-judía detenida y desaparecida por la DINA en 1974

Hace 3 semanas
El Ciudadano

CapaNegra inaugura exposición “Formas que traspasaron el fuego” en Coyhaique

Hace 1 mes
El Ciudadano

Ciclo Director de Primavera: Centro Arte Alameda exhibirá 13 películas del cineasta francés Éric Rohmer

Hace 4 semanas
El Ciudadano

El famoso Hard Rain Soloist Ensemble, referente europeo de la música contemporánea, engalana el XXV Encuentro de Música Chilena Contemporánea (UACh)

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Centro Arte Alameda invita a ciclo con las 6 películas claves en la historia del Festival de Cine de Venecia

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano