Alejandro Stephens publica antología desde lo cotidiano, ve la escritura como “un acto necesario de porfía”

Por Carlos Aliaga

«Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.»

Roy Batty, Blade Runner (1982).



El primer libro de relatos de Alejandro Stephens se llama “Historias que seguramente escuchaste, pero no te importaron” (Aplaudiendo El Fracaso Editores, 2026), pero perfectamente pudo llamarse historias que viviste, pero no recordabas, postula Emilio Ramón, fundador de la editorial Santiago-Ander. “Este es un viaje a momentos mínimos, esos que se sacan de la memoria para dejar espacio a hechos más importantes. La memoria funciona así, nuevos hechos y personas ocupan nuestro pensamiento mientras que lo que ocurre en medio se transforma en simple espera. El libro transcurre en esos momentos”.



“Es un libro que no tiene grandes épicas ni hazañas. Son cosas que a todos nos han ocurrido: esperar a alguien en una esquina, caminar por un lugar que ya no reconocemos de tanto que ha cambiado o simplemente no nos reconocernos a nosotros mismos después de mucho tiempo. Este es un excelente acercamiento al mundo de su autor, quien ya había publicado relatos sueltos en antologías, pero este debut es muy auspicioso, un libro pequeño pero que puede llevarte muy profundo en tus propios recuerdos”.

“Alejandro no pretende dictar una moraleja. Su punto de vista está lejos del personaje ansioso por tomar la palabra y por tener razón. Como dice en una de sus páginas, prefiere ser feliz a tener razón. Este gesto no es trivial porque tener la razón es una muestra del éxito hoy en día. Ganar una discusión, tener la última palabra en Twitter o Instagram se transforma en una de las obsesiones del capitalismo tardío. Pero a él no le interesa eso”, agrega.

Desde la posición de un artista que saltó al mainstream sin olvidar las lecciones del underground, el dibujante y músico Guillermo “Malaimagen” Galindo (Punkora), destaca la faceta literaria del que describe como un amigo de muchas aventuras. “Me tocó conocer su faceta de escritor gracias a que me iba enviando uno a uno muchos de sus cuentos y siempre me parecieron divertidos. El escritor se sitúa en la vereda del perdedor, del fracaso y del anti-triunfo, y quizás eso hace que estos textos sean tan interesantes, que logran que uno se identifique con el protagonista y su relación con la gente”.

En conversación con la plataforma Lejos De La Multitud, el autor explica que el origen de estas historias es tan sencillo como sus locaciones. “Desconozco porqué escriben otras personas, pero a mí me entretiene hacerlo. Quienes me conocen saben que en mi bolsillo probablemente hay una libreta que contiene desde la lista del supermercado a frases sueltas que pueden terminar en una canción o en un cuento”.

“Creo que es bueno realizar actividades que nos ayuden a expresarnos más allá del reconocimiento público. En estos días en los que se nos insiste en que la Inteligencia Artificial puede responder nuestras dudas, escribir cuentos y poemas, dibujar, hacer canciones, todo lo que podamos pedir para que no perdamos el tiempo soñando sino que nos enfoquemos en producir y consumir, ser capaces de alguna actividad creativa es un pequeño acto necesario de porfía”, opina.

“Este libro es una invitación a crear, porque más de alguien podría pensar: ‘¡Hasta yo podría escribir algo mejor! ‘Es muy posible, por lo que planteo abiertamente: este es un desafío. No dudo que puedan escribir algo mejor y creo que deberían hacerlo. No solo eso, júntense con amigos que crean en ustedes, edítenlo y publíquenlo. Quién sabe, tal vez sea traducido a 83 idiomas, Netflix haga series y películas y hasta puede que ganen el Nobel, pero más importante que eso, disfruten el proceso y sean felices creando algo propio”, concluye.

