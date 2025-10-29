Amor e igualdad de género se enfrentan cara a cara en obra teatral «Honor»

Versión de la aplaudida obra de la dramaturga australiana Joanna Murray–Smith tendrá solo 4 funciones en el GAM, entre el 6 y el 9 de noviembre. La dirección es de Jesús Urqueta y el elenco está conformado por Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer, Magdalena Müller y Octavia Bernasconi.

Amor e igualdad de género se enfrentan cara a cara en obra teatral «Honor»
Autor: El Ciudadano
Estrenada en 1995 en Melbourne, “Honor” es uno de los textos más exitosos de Joanna Murray–Smith, una de las dramaturgas contemporáneas más reconocidas de Australia.

La obra se ha representado en más de 30 países y en la adaptación que tuvo en Broadway, en 1998, contó con la tres veces nominada a los Premios Oscar, la actriz Laura Linney, en uno de sus roles principales.

Su versión en las tablas locales es una producción del Centro para las Artes Zoco, que llega a GAM bajo la dirección de Jesús Urqueta, quien pone en escena un drama emocional que mezcla humor y una lectura feminista. 

Se trata de un drama familiar marcado por la infidelidad y la crisis de identidad, y que explora temas como el amor, la lealtad y el empoderamiento de la mujer, a a través de sus 4 personajes, personificados por Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer, Magdalena Müller y Octavia Bernasconi.

En escena, Honor (Lackington) y George (Bodenhöfer) llevan 32 años de matrimonio. Ella es una exitosa escritora y él un reputado columnista. Se entienden perfectamente y todo anda bien entre ambos, hasta que un día él le anuncia que va a dejarla por Claudia (Müller), una mujer más joven.

Casi 20 años después de su debut mundial, la pieza sigue ofreciendo una reflexión potente sobre el deseo, la fidelidad, el paso del tiempo y el papel que históricamente ha jugado la mujer en las relaciones de pareja.

“La obra tensiona conceptos desde la experiencia íntima de una pareja de muchos años enfrentada a una ruptura inesperada. En un presente donde las certezas se han vuelto frágiles y los modelos tradicionales de amor están en crisis, me parece urgente poner en escena esas preguntas sin buscar respuestas, sino más bien abriendo un espacio de incomodidad, duda y sensibilidad”, reflexiona Jesús Urqueta, su director.

“Honor” enfrenta al público a grandes cuestionamientos de todos los tiempos, como lo son la ética y la crisis de la edad, abordando también debates actuales como la postergación femenina en pos de los proyectos del hombre y la sororidad de género, esta última proyectada en los personajes de la esposa y la amante.

“La obra igualmente se trata de cómo una mujer joven le dice a una más adulta ‘yo estoy dignificando tu sacrificio’. Pero resulta que la mujer adulta le dice ‘mira qué curioso, o sea, que me quitas a mi marido y dices que estás de mi lado’. Y entonces, ¿de qué respeto o de qué sororidad estamos hablando? ¿Hasta qué punto y cuáles son los límites de eso? Porque uno dice ‘la culpa es del hombre’, pero la culpa es de dos”, relató Solange Lackington a la Radio U Chile.

Urqueta explica que éste es un texto universal: “Uno se enfrenta a un texto que plantea una confrontación de complejidades entre seres humanos que a la vez es muy accesible al espectador, porque fácilmente puede llegar a sentirse identificado”, asegura. “El público será testigo de un vínculo que se transforma, y quizás, en ese proceso, pueda también confrontar sus propias formas de amar”, concluye el director.

Coordenadas

6 al 9 Nov
Jueves a Sábado a las 19.30 horas
Domingo a las 18.30 horas
Entradas en gam.cl

