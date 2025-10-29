«Antígona del Pueblo Pez»: el drama griego y la memoria chilena se fusionan en el Teatro Biobío

El Teatro Biobío es el escenario escogido para el estreno de «Antígona del Pueblo Pez», una espectacular puesta en escena, de gran envergadura artística y simbólica. La adaptación dramática reúne por primera vez en veinte años, a la destacada dramaturga Leyla Selman y el director Migue Barra Lira, dos de las voces más relevantes de la escena teatral regional, ambos formados en la primera escuela profesional de arte dramático de Concepción.

El montaje se presentará desde hoy miércoles 29 de octubre hasta el próximo sábado 1 de noviembre, en funciones a las 20:00 horas, en la Sala de Cámara del Teatro Biobío.

Mito y memoria: Antígona en el corazón del Biobío

La obra se inspira en la tragedia griega de Antígona, quien intenta dar digna sepultura a su hermano Polinice, revelándose contra el edicto del rey Creón. En este desesperado camino, el mito clásico se entrecruza poderosamente con la historia nacional chilena de una familia, una madre embarazada y su esposo, ambientada en el año 1953.

Esta dualidad entre mito y memoria configura una experiencia escénica conmovedora. Los personajes clásicos dialogan con nuestra propia historia, abriendo un espacio de reflexión sobre el abuso de poder y la traición, los dilemas morales y la justicia, el rol de la mujer en la sociedad, y la importancia de la memoria y el cuerpo social.

“Esta Antígona es la nuestra, la que ha debido enterrar a sus muertos con las manos y el alma”, señala la dramaturga Leyla Selman. “Es un acto de justicia poética y política, un canto a la memoria y a lo humano”, agrega el director Migue Barra Lira.

«Antígona del Pueblo Pez» es un proyecto financiado por Fondo de artes escénicas, línea creación y producción de montajes escénicos, convocatoria 2025.



