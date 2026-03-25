«Aquí está mi cara»: últimos días para visitar el archivo fotográfico que redescubre a Pedro Lemebel

A 40 años de su emblemático manifiesto, la figura de Pedro Lemebel regresa al centro del debate visual en Santiago. La exposición «Aquí está mi cara» es un homenaje y un ejercicio de memoria viva que reúne trabajos de once fotógrafos. La muestra explora desde los primeros autorretratos de un joven Pedro Mardones en San Miguel hasta sus intervenciones más disruptivas con «Las Yeguas del Apocalipsis».

El proyecto, liderado por la psicóloga Lucía Ruiz y el fotógrafo Pablo Sanhueza, marca la apertura de Arrayán Espacio en el Barrio Brasil. Según Sanhueza, la elección de este montaje responde a la necesidad de entender la imagen como un «campo de disputa» que mantiene su urgencia en el Chile actual. Por su parte, Ruiz destaca que el objetivo es consolidar un lugar abierto al barrio que entrelace la memoria con el presente.

Multiplicidad de un rostro inasible

Bajo la curaduría de Pedro Bahamondes, la exhibición evita las lecturas estáticas. El montaje se nutre de archivos personales, registros de prensa y hojas de contacto inéditas que muestran a un Lemebel consciente de su imagen pública, pero también vulnerable en la intimidad. Como señala Bahamondes: «La pregunta no es quién fue, sino cuántos rostros puede tener una persona».

La selección incluye piezas de destacados nombres como Luis Poirot, Germán Bobe, Álvaro Hoppe y Helen Hughes, entre otros. La muestra invita al espectador a cuestionar la construcción de la identidad a través de la fotografía.

Coordenadas

• Muestra fotográfica colectiva «Aquí está mi cara».

Abierta hasta el 1 de Abril de 2026, de lunes a domingo, 9:30 a 21 horas.

Arrayán Espacio, Compañía de Jesús 2077, Santiago.

Entrada liberada.