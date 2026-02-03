Arte y Biología se fusionan en Lota: exposición que desafía los límites de lo humano en el Pabellón 83

La artista Valeria Murgas presenta "Hibridaciones y Bioficciones", una muestra de arte contemporáneo que explora la metamorfosis entre el cuerpo y la naturaleza

Arte y Biología se fusionan en Lota: exposición que desafía los límites de lo humano en el Pabellón 83
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El panorama cultural del Biobío inicia febrero con una propuesta disruptiva. El Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota, ha dado el vamos oficial a «Hibridaciones y Bioficciones: un estudio morfológico de naturalezas fronterizas», la más reciente exhibición de la reconocida escultora y académica de la Universidad de Concepción, Valeria Murgas.

La muestra, que ya se encuentra abierta al público, invita a los visitantes a sumergirse en un ejercicio de «morfología especulativa», donde las distinciones entre lo orgánico, lo humano y lo vegetal desaparecen para dar paso a seres en constante transformación.

Un viaje filosófico a través de la materia

Inspirada en el concepto de «Cuerpo sin Órganos» de los filósofos Deleuze y Guattari, Murgas utiliza su rol como directora del Departamento de Artes Plásticas de la UdeC para materializar una investigación que comenzó en 2023. A través de una cuidada selección de esculturas en yeso y masa air dry, junto a dibujos en grafito y tintas, la artista presenta cuerpos que no son organismos cerrados, sino territorios de «intensidad».

«Estas obras son la síntesis de un proceso de reflexión sostenido por años. Buscamos explorar las fronteras de lo vivo mediante el uso de diversas materialidades», explicó Valeria Murgas durante la inauguración.

Coordenadas

La exposición forma parte integral del Ecoparque 2026, una iniciativa del Circuito Lota organizada por Fundación CEPAS que busca conectar el arte contemporáneo con la conciencia ambiental y el patrimonio local.

Andrea Torres, coordinadora de Cultura de la Fundación, enfatizó la importancia de descentralizar el arte: «Queremos que el Pabellón 83 sea un espacio donde la naturaleza y la experimentación dialoguen. Invitamos a todos a no perderse esta oportunidad de ver arte contemporáneo de primer nivel en nuestro territorio».

• Exposición «Hibridaciones y Bioficciones: un estudio morfológico de naturalezas fronterizas», de Valeria Murgas.
Abierta hasta el 8 de marzo de 2026. Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, Salón Baldomero Lillo y Salón Victoria. Benjamín Chau Machuca s/n, Pabellón 83. Sector Fundición, Lota, Región del Bío Bío.
Entrada liberada a toda la comunidad y turismo.

Fuente: Cultura.gob.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

El Festival BioBioCine 2025 vuelve a Concepción con 83 películas gratuitas y foco en la creación regional

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Corre y Vuela estrena "La Tertulia del Trueque" en Teatro Nescafé de las Artes

Hace 2 meses
El Ciudadano

Pabellón de Chile en COP30: Denuncian lavado de imagen corporativo y “captura” por CMPC, Latam, AngloAmerican, Teck y Aes Andes

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Noche de los Teatros 2025 regresa con más de 20 obras gratuitas en Santiago

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Oro Negro": El nuevo libro del fotógrafo Héctor López que revisita Lota desde el caminar, la memoria y el archivo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara compromete 15 mil nuevos empleos en Biobío y anuncia medidas en seguridad pública e inversión regional

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Región de Los Lagos será la Invitada de Honor en la 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

San Joaquín: Corporación 3 y 4 Álamos invita al XV Encuentro Anual por la Memoria y los Derechos Humanos

Hace 4 semanas
El Ciudadano

La obra de danza "Happyland" renace con tres funciones imperdibles en Teatro Biobío

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano