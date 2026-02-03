Arte y Biología se fusionan en Lota: exposición que desafía los límites de lo humano en el Pabellón 83

El panorama cultural del Biobío inicia febrero con una propuesta disruptiva. El Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota, ha dado el vamos oficial a «Hibridaciones y Bioficciones: un estudio morfológico de naturalezas fronterizas», la más reciente exhibición de la reconocida escultora y académica de la Universidad de Concepción, Valeria Murgas.

La muestra, que ya se encuentra abierta al público, invita a los visitantes a sumergirse en un ejercicio de «morfología especulativa», donde las distinciones entre lo orgánico, lo humano y lo vegetal desaparecen para dar paso a seres en constante transformación.

Un viaje filosófico a través de la materia

Inspirada en el concepto de «Cuerpo sin Órganos» de los filósofos Deleuze y Guattari, Murgas utiliza su rol como directora del Departamento de Artes Plásticas de la UdeC para materializar una investigación que comenzó en 2023. A través de una cuidada selección de esculturas en yeso y masa air dry, junto a dibujos en grafito y tintas, la artista presenta cuerpos que no son organismos cerrados, sino territorios de «intensidad».

«Estas obras son la síntesis de un proceso de reflexión sostenido por años. Buscamos explorar las fronteras de lo vivo mediante el uso de diversas materialidades», explicó Valeria Murgas durante la inauguración.

Coordenadas

La exposición forma parte integral del Ecoparque 2026, una iniciativa del Circuito Lota organizada por Fundación CEPAS que busca conectar el arte contemporáneo con la conciencia ambiental y el patrimonio local.

Andrea Torres, coordinadora de Cultura de la Fundación, enfatizó la importancia de descentralizar el arte: «Queremos que el Pabellón 83 sea un espacio donde la naturaleza y la experimentación dialoguen. Invitamos a todos a no perderse esta oportunidad de ver arte contemporáneo de primer nivel en nuestro territorio».

• Exposición «Hibridaciones y Bioficciones: un estudio morfológico de naturalezas fronterizas», de Valeria Murgas.

Abierta hasta el 8 de marzo de 2026. Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, Salón Baldomero Lillo y Salón Victoria. Benjamín Chau Machuca s/n, Pabellón 83. Sector Fundición, Lota, Región del Bío Bío.

Entrada liberada a toda la comunidad y turismo.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.