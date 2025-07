Marco Martínez de Delight Lab: “El arte digital en Chile no es solo luz y pantallas, es investigación y emociones”

En entrevista con Javier Pineda, el artista visual Marco Martínez habla sobre la evolución de las artes digitales en el país, su experiencia proyectando en el observatorio ALMA y cómo obras como «Phases» y «Horizontes en fuga» buscan conectar con la contemplación en Matucana 100. Además, recuerda el impacto de sus intervenciones durante la revuelta social.

Javier Pineda: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. Hoy estamos con el artista visual Marco Martínez, quien es parte del proyecto Delight, quienes presentan esta semana sus obras “Phases” y “Horizontes en fuga” en Matucana 100. Bienvenido, Marco.

Antes de entrar de lleno en las obras que son el objetivo principal de la entrevista, quisiera preguntarte: ¿cuál es el trabajo que realiza un artista visual en Chile? Muchas veces se señala que Chile no tiene un horizonte cultural muy desarrollado o que hay una precarización de los trabajadores de las artes en general. Entonces, quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia como artista visual.

Marco Martínez: Muchas gracias por la invitación, Javier. La respuesta es un poco políticamente incorrecta, pero creo que esa mirada de la precarización, en el caso de los artistas visuales —yo trabajo desde las artes digitales—, en este ámbito, las personas que están trabajando desde esa perspectiva están un poco desconectadas de esa precariedad laboral o de este aislamiento.

Lo digo honestamente: he tenido la suerte de recorrer Chile y conocer experiencias de artistas en Puntarenas, Concepción, Pucón, Puerto Varas, Viña, Valparaíso, Antofagasta y La Serena. Uno dice: «Vale, esto está muy bien, se están haciendo cosas interesantes». Los temas que se investigan empiezan a tomar peso, conectando con grados de educación, como trabajar desde el mundo de los hongos, la panspermia u otras áreas. Ya no son solo movimientos lumínicos en una pantalla acompañando música, sino propuestas que requieren tiempo.

En ese contexto, lo que se hace actualmente en Chile me tiene muy contento. El nivel de quienes trabajan en artes digitales es notable. Algunas cosas no me llaman tanto la atención, pero otras las valoro mucho, especialmente la investigación y las nuevas propuestas que abordan temas que antes ni se consideraban.

JP: Uno de esos elementos innovadores es Horizontes en fuga, proyectado recientemente en ALMA. ¿Cómo dialoga un observatorio astronómico con el arte visual?

MM: ¡Uf! Es difícil explicarlo. La relación entre arte, ciencia y tecnología es una frase ya muy usada. Conversábamos con Andrea sobre el mayor reto de Horizontes en fuga, que era lograr un acto emotivo. Nos invitaron para la conmemoración de los 10 años del Observatorio ALMA, y desde ahí buscamos componentes que nos conectaran. Las decisiones creativas fueron orgánicas, investigando conceptos como el horizonte de acontecimientos, la singularidad o los agujeros negros.

Al investigar, vimos imágenes astronómicas y notamos su cercanía abstracta. Decidimos proyectar sobre una antena de 12 metros de diámetro, algo especial. Estuvimos ocho días en ALMA, trabajando en un hangar gigante con esa antena. Era un privilegio: tecnología, astronomía, arte y ciencia en un mismo espacio. Terminábamos ensayos y teníamos reuniones con astrónomos que nos explicaban detalles técnicos. Cada información, por mínima que fuera, era un nuevo pulmón para nosotros.

JP: ¿Y cómo dialoga esta obra en un espacio como Matucana 100?

MM: Llevar Horizontes en fuga a otros lugares implica adaptación. Nos encantaría trasladar una antena de 12 metros, pero no es posible. Sin embargo, los teatros ofrecen un «agujero negro», un espacio oscuro que permite una producción más cuidada. En ALMA estábamos en un hangar adaptado; aquí la obra respira distinto.

Esta obra ya ha tenido presentaciones, como en el Teatro Municipal de Viña con músicos invitados, o en el Festival FIFA de Montreal. Ahora, Matucana nos invita a presentar Phases y Horizontes en fuga.

JP: Cuéntanos más sobre Phases, la otra obra.

MM: Phases se presenta hoy [miércoles 9 de julio] a las 20 horas (quedan pocas entradas). Es una obra que usa láseres y proyectores para crear una experiencia envolvente. Incluye instrumentos no convencionales, como gongs o quartzophones, y un teclado programado para generar autonomía lumínica.

Los proyectos en los que he trabajado con Delight tienen un componente minimalista, con música que nos conecta emocionalmente. Phases se estrenó en el Festival Activa y se ha presentado en Valparaíso y Santiago, incluso en la Iglesia Veracruz, incendiada. Es una obra que invita a la contemplación, alejándose de lo cotidiano y de lo puramente visual.

JP: ¿Cuáles son los desafíos futuros para Delight y para tu trabajo como artista visual?

MM: Estamos trabajando en Volcánica, un proyecto presentado el año pasado en Matucana, pero que sigue en desarrollo. También colaboro con el músico Cuti Aste y en la segunda versión del Festival Artlum, que reunió a 13.000 personas. Quisimos explorar los fenómenos de la luz más allá de la proyección en edificios.

Siempre buscamos intervenir espacios poco convencionales, como iglesias en desuso. Tenemos esa hambre de encontrar lugares que nos desafíen.

JP: Durante la revuelta popular, su arte se volvió político. ¿Qué momento recuerdas como más simbólico?

MM: Esos diez días fueron como cuatro años en intensidad. Dos momentos destacan: cuando proyectamos «Dignidad» por primera vez. Tengo una foto de Octavio instalando el proyector, sin imaginar lo que pasaría. Nadie pensó el impacto que tendría.

El otro fue proyectando «Los que sobran» desde el edificio de la CUT hacia la Torre Entel. Conseguimos autorización de Jorge González, y mientras proyectábamos, un grupo de personas comenzó a cantar la canción. Fue emocionante, especialmente por mi admiración hacia él. Esos momentos, pequeños en sí mismos, se volvieron parte de la historia reciente de Chile.

JP: Para cerrar, ¿cómo pueden participar las personas esta semana?

MM: Hoy presentamos Fases a las 20 horas. Mañana es Horizontes en fuga, también a las 20 horas, con una charla de un astrónomo de ALMA y un microdocumental de nuestra experiencia. Siempre incluimos una charla de ALMA para dar contexto al proyecto.

JP: Es una experiencia única que mezcla ciencia y arte. ¡Quedan todos invitados! Nos vemos en una próxima entrevista ciudadana.