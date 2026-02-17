Bahía Inglesa se prepara para la XV Feria Nacional de Artesanía con histórico mural de Mario Murúa

La costa de Atacama ya respira cultura. Con la inauguración de un mural colectivo liderado por el reconocido pintor nacional Mario Murúa, se dio el puntapié inicial a las actividades de la XV Feria Nacional de Artesanía de Bahía Inglesa.

La obra, realizada en la Escuela Taller Mauricio Huenuman junto a vecinos de la zona, simboliza el espíritu colaborativo de este encuentro. La feria se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de abril de 2026 en su tradicional ubicación de los estacionamientos de Playa El Chuncho, en Caldera.

Un hito para la artesanía nacional

Esta décimo quinta edición no es una más. Según destacó la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, en su reciente visita a la región, se trata de la primera versión celebrada bajo la Ley de Fomento y Protección a la Artesanía.

Esta normativa busca dignificar el oficio y fortalecer a los creadores. «Es una instancia especialmente significativa para el sector», señaló la secretaria de Estado durante su recorrido por la escuela taller la semana pasada.

Diversidad de oficios y formación comunitaria

El evento, organizado por la Agrupación Cultural y Artesanal Nuevo Horizonte, contará con cerca de 100 artesanos de diversos puntos del país. La oferta cultural no se limitará a la exhibición, ya que incluirá presentaciones de danza, teatro y música en vivo.

Gracias al financiamiento del Fondart Regional 2026, la feria ofrecerá talleres de oficios gratuitos. Estas instancias formativas estarán dirigidas especialmente a estudiantes, mujeres y personas mayores, promoviendo el traspaso de conocimientos ancestrales y contemporáneos.

Alianza estratégica y territorio

Paulina Palavecino López, Seremi (s) de las Culturas de Atacama, subrayó la importancia de la agrupación Nuevo Horizonte, la cual forma parte de programas clave como Puntos de Cultura Comunitaria y el PAOCC.

Por su parte, Catalina González Torrejón, presidenta de la agrupación, extendió la invitación a locales y turistas para consolidar a Bahía Inglesa como un polo de cultura viva y referente nacional de la creación manual.



Fuente: Cultura.gob.cl.

