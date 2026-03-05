Banda penquista Los Muertos revive la figura de Manuel Rodríguez en un notable videoclip

La banda penquista Los Muertos acaba de estrenar su nuevo videoclip correspondiente al single «La Muerte del Guerrillero», single que marca la última entrega previa al lanzamiento oficial de su álbum conceptual «Manuel», dedicado a la figura histórica de Manuel Rodríguez Erdoíza.

El disco será publicado en formato vinilo en abril de este año y es la quinta producción en estudio del grupo.

«La Muerte del Guerrillero» aborda uno de los episodios más significativos y trágicos del periodo de la independencia de Chile: el traslado del prócer desde el cuartel San Pablo de Santiago hacia la cárcel de Quillota -tras ser arrestado por órdenes de Bernardo O’Higgins- y su posterior asesinato.

En la canción se retratan los momentos de introspección de Rodríguez, escoltado por el Batallón Nº1 Cazadores de Los Andes bajo el mando del coronel argentino Rudecindo Alvarado y el teniente español Antonio Navarro, mientras reflexiona sobre el sacrificio personal, la patria y el destino que se avecina.

El relato culmina con la recreación de la noche del 26 de mayo de 1818, cuando Rodríguez fue apartado del campamento y asesinado en la localidad de Til Til con un disparo por la espalda, hecho que con el tiempo consolidó su figura como símbolo de lucha y justicia social en la memoria histórica chilena.

En ese sentido, la obra musical refuerza ese legado desde una perspectiva emotiva y narrativa, conectando pasado y presente a través del lenguaje del rock.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Alan Labbé González y contó con la participación del actor nacional Iván Álvarez (El Reemplazante, Los Archivos del Cardenal) en el rol protagónico de Manuel Rodríguez.

El batallón, en tanto, fue interpretado por integrantes de la Asociación Histórico Cultural Guerra de Independencia, aportando rigurosidad en la recreación de época.

El video incluye además escenas de «Hijo del Viento», producción audiovisual anterior de la banda, utilizadas como flashback cuando el guerrillero evoca a su amada Francisca de Paula Segura y Ruiz, personaje interpretado por la actriz Carmen Gloria Bresky.

La realización también contó con la asesoría histórica de Javier Campos Santander, autor del libro «Tras la huella de Manuel Rodríguez», y con la guía del entrenador de caballos Pablo Verdugo Valenzuela.

Las grabaciones exteriores se realizaron en Nilahue Cornejo, comuna de Pumanque, en la Provincia de Colchagua, bajo la coordinación general de Jorge Verdugo Valenzuela.

Finalmente, las escenas de la banda fueron filmadas en una antigua casona patrimonial de la ciudad de Concepción, aportando un entorno acorde a la estética histórica del proyecto.

En el plano musical, el tema fue grabado y mezclado por Franco Maestri en Estudio FM y masterizado por Joaquín García en Audio Sólido. La producción musical estuvo a cargo de Franco Maestri junto a Los Muertos, mientras que la producción ejecutiva fue liderada por Rodrigo González Ortega.

Formados en 2005 en Concepción por músicos de Barrio Norte y San Pedro de la Paz, Los Muertos están integrados por Elías Jaramillo, Juan Pablo Moraga, Fabián González, Fabián Núñez y Francisco Zamorano.

Influenciados por el rock clásico y la Nueva Canción Chilena, la agrupación ha desarrollado un sello propio que fusiona el sonido setentero con métricas del folclor nacional, consolidándose como referente del rock folk en su territorio.

Así, tras 4 producciones previas, la banda se prepara para presentar oficialmente «Manuel» en distintas regiones del país, reafirmando su compromiso con la historia y la identidad cultural chilena.

