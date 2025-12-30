«Caballo»: Teatro ICTUS estrena nueva producción en Festival Internacional Santiago a Mil

Bajo la dramaturgia y dirección de Emilia Noguera, la obra hace hincapié en el caballo inexistente de la Plaza Baquedano a través de un sueño de una mujer que se golpea la cabeza en una manifestación. En cartelera del 7 al 24 de enero de 2026 en la Sala la Comedia de Teatro ICTUS en Santiago.

Autor: El Ciudadano
Tras una larga y exitosa temporada a tablero vuelto con reposiciones antiguas como «Pedro Juan y Diego» y «Primavera con una esquina rota», el equipo ICTUS estrena una nueva producción en el marco del 33° Festival Internacional Santiago a Mil, bajo el lema «La cultura sí importa».

«Caballo» es el nombre del próximo estreno que tendrá lugar en la histórica Sala la Comedia de Teatro ICTUS, el 7 de enero del 2026 a las 20:00 horas.

Después de haber sido homenajeados por el Festival en la versión anterior, Paula Sharim, directora de Teatro ICTUS, comenta que «hoy más que nunca es importante estar agrupados y el Festival logra que nos vinculemos entre artistas chilenos, más que en todas las temporadas que hacemos durante el año. Nuestro homenaje fue muy significativo, por lo que, con más fuerza, adherimos a los homenajes anuales que distinguen, merecidamente, la trayectoria de compañeras y compañeros del oficio».

El nuevo estreno cuenta la historia de una mujer que está montada en el ahora inexistente caballo de Plaza Baquedano, agitando banderas de lucha que ni ella misma comprende completamente.

Este es el punto de partida de «Caballo», una obra de teatro absurdo que utiliza el emblemático monumento como escenario para una comedia dramática tan desconcertante como el país mismo.

El elenco está compuesto por María Elena Duvauchelle, Roberto Poblete, Paula Sharim, Daniel Muñoz, Nicolas Zárate y Camila Oliva, bajo la dramaturgia y dirección de Emilia Noguera.

ICTUS siempre se ha caracterizado por repensar y cuestionar el contexto político y social del país y del mundo a través de la crítica y el humor.

Bajo esa premisa, Emilia Noguera, actriz y parte del equipo artístico de ICTUS, agrega que «el acto teatral de Caballo goza de la distancia suficiente como para que el espectador pueda realizar un análisis de la realidad que estamos viviendo, no solo de manera intelectual sino que fundamentalmente de manera emocional, cosa que le permite formarse una opinión sobre su estado actual».

En este montaje se comenzó a explorar la fórmula de lo absurdo, distinto a lo que venía haciendo ICTUS hace unos años.

«La obra está escrita bajo lo que podríamos llamar la lógica de los sueños. Los planos se entrecruzan, los personajes van cambiando de un personaje a otro sin previo aviso, todo se confunde, se exacerba, se superpone, se simplifica o complejiza. Esta característica la vuelve bastante absurda y por lo mismo bastante graciosa. Todo esto está hecho así para graficar de alguna manera la confusión que hemos vivido como país los últimos años. Esta sensación de que nos golpearon en la cabeza y no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo, por qué ha pasado lo que ha pasado y cual es la razón de tanto giro en la trama de nuestro país», explica la directora.

La protagonista, una mujer mayor y profundamente confundida, encarna la psique de una patria atrapada entre todos los eventos históricos y políticos de los últimos 70 años. Mientras el caballo es derribado a su alrededor, ella permanece en su lomo invisible, dialogando con personajes como su hija militar, su marido detenido desaparecido, Dios, el diablo y otros.

ICTUS es uno de los únicos espacios culturales con un equipo artístico permanente y sólido, que ha ido consolidándose estos últimos años a través de una constante conversación intergeneracional. «Esta obra, es la que cierra el homenaje a ICTUS 70 años, una vuelta a creaciones nuevas y es importante porque nos identifica como el grupo que en la actualidad somos», finaliza Paula Sharim.

Coordenadas

7 al 24 de enero | jueves, viernes y sábado
20:00 horas
Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago
Entradas a través de Ticketplus
Precios:
General jueves y viernes: $12.000 | sábado: $15.000
Estudiante y Tercera edad: $9600

