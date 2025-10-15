«¡Caigan las rosas blancas!»: Centro Arte Alameda invita a función gratuita y conversatorio con cineasta argentina Albertina Carri

La función llega en el marco de la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago - Hiperrealidades, organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas (CChV), y en colaboración con Banda Propia Editoras. 

Autor: Absalón Opazo
El domingo 19 de octubre, a las 18:00 horas, se proyectará en Centro Arte Alameda la película ¡Caigan las rosas blancas! (2025), el esperado nuevo largometraje de la cineasta y escritora argentina Albertina Carri. Tras la función, habrá un conversatorio con la directora. 

La función gratuita llega en el marco de la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago – Hiperrealidades, organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas (CChV), y en colaboración con Banda Propia Editoras. 

En ¡Caigan las rosas blancas!, Albertina Carri vuelve a presentar un road movie como en su celebrada película anterior Las hijas del fuego (2018), trayendo, como es su sello, un cine transgresor y desobediente.

Asimismo, el conversatorio posterior a la función permitirá desarrollar un diálogo con Albertina Carri y profundizar en las reflexiones que nos deja su trabajo, sobre el escenario del Centro Arte Alameda. 

El espacio es parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Albertina Carri

En ¡Caigan las rosas blancas! la trama sigue a Violeta, una joven directora de cine que, tras haber realizado una exitosa obra amateur de porno lésbico, es contratada para dirigir un largometraje porno ecologista. Pero sus opiniones sobre el género, tanto sexual como cinematográfico, no encajan en el nuevo entorno.

Violeta decide llevarse una cámara y huir del set, dando inicio a un recorrido desde Buenos Aires hasta São Paulo, que se convierte en una búsqueda de nuevas formas narrativas y afectivas.

Una historia en que el transcurso del viaje va permitiendo que la vida se imponga sobre la ficción, y el cine se transforme en un hallazgo vital. Nuevas reflexiones para sumar al celebrado cuerpo de trabajo de Albertina Carri, una autora fundamental del cine latinoamericano contemporáneo.

La entrada es gratuita reservando los tickets en Passline (click aquí). Mira el trailer de la película a continuación:

El Ciudadano

