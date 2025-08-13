Camila Arcaya presenta “Capuchas: identidad colectiva y símbolo de resistencia” en Balmaceda Arte Joven Valparaíso

A través de un cruce entre fotografía, stencil y performance, la artista integral Camila Arcaya propone una reflexión visual y sensorial sobre el poder simbólico del anonimato en las manifestaciones feministas. Iniciada en 2018, esta investigación artística convierte la capucha, habitualmente asociada al ocultamiento, en un emblema de fuerza colectiva, protección y resistencia política.



Camila Arcaya, formada en Artes Escénicas y Artes Visuales con mención en Fotografía, ha desarrollado una obra que se articula desde el cuerpo como territorio de resistencia, abordando temas como la lucha feminista, la violencia de género y la memoria social. En “Capuchas” su trabajo adquiere una dimensión ritual y crítica, invitando al público a recorrer un espacio transformado por la imagen y el sonido.

“La exposición está diseñada como un ritual sensorial, donde el público se sumerja en la fuerza colectiva de la lucha feminista. A través de tres instalaciones interconectadas la marcha de capuchas colgadas como un santuario, las matrices que revelan el proceso creativo, y la proyección inmersiva con sonidos de manifestaciones, busco que los visitantes vivan la resistencia como una experiencia corporal y emocional.”, señala la artista.

Sobre la elección de la capucha como eje central del proyecto, Arcaya afirma: Me interpeló desde su dualidad: es protección y grito, anonimato y presencia. Estas siluetas encapuchadas se convirtieron en un manifiesto visual, una estética orgánica de la protesta. Son el rostro de una identidad colectiva donde conviven estudiantes, artistas y trabajadoras unidas en una misma causa.“Capuchas” invita a mirar desde otro lugar, a caminar entre luces y sombras, y a sentir el arte como un acto de memoria, cuerpo y transformación colectiva.

Coordenadas

Galería de Artes Balmaceda Arte Joven Valparaíso, Santa Isabel 379, esquina Lautaro Rosas, Cerro Alegre, Valparaíso.

La inauguración es el Jueves 14 de agosto, a las 18:00 horas.

La exposición permanecerá abierta al público hasta octubre de 2025.

Entrada liberada.