Cantautora Tamara Correa presenta la cueca «Perdón», emotivo cierre de su nuevo EP «No fue mi culpa»

La cantautora y figura destacada del folclor chileno contemporáneo, Tamara Correa, presenta Perdón, el tercer y último sencillo de su reciente EP «No fue mi culpa».

Esta nueva entrega marca un giro sonoro y emocional dentro del proyecto, posicionándose como una cueca de sanación íntima y esperanzadora.

Perdón es una pieza profundamente simbólica que dialoga con la niña interior y plantea una petición de auto-perdón por heridas del pasado, vinculadas a la experiencia de abuso sexual infantil. Lejos de reprimir el llanto, la canción lo honra como vía de liberación, resiliencia y coraje. En palabras de su autora, se trata de una invitación a escuchar desde un lugar seguro, empático y transformador.

En términos musicales, esta cueca se distancia de las anteriores del EP al abrirse hacia una atmósfera más clara y luminosa, sustentada por una instrumentación rica en guitarras, teclados, sintetizadores, batería y bajo. La producción musical estuvo a cargo de Nicolás Arce, con arreglos de América Paz y diseño de carátula realizado por Paola Kunstman.

Con este nuevo trabajo, la artista consolida su regreso a la escena tras una pausa dedicada a la maternidad. El nuevo EP no sólo representa su retorno artístico, sino también una poderosa obra de memoria, denuncia y sanación.

Tamara Correa cuenta con una extensa trayectoria en la escena del folclor nacional. Profesora de música y fundadora de agrupaciones emblemáticas como Las Capitalinas -la primera agrupación femenina de cueca urbana en Chile- ha sido parte de importantes escenarios como The Yein Fonda Clinic, la Cumbre Guachaca, el Festival del Huaso de Olmué y el cierre de la Teletón 2006 en el Estadio Nacional.

Desde sus inicios en el Conjunto Calicó y en Los Chenitas de San Bernardo, ha demostrado una vocación artística que cruza la tradición con la innovación.

Perdón ya está disponible en las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, entre otras, y marca el cierre de un EP que incluye además las canciones Culpa y Cómplices que, con sensibilidad y fuerza, se convierte en un testimonio musical imprescindible en la escena chilena actual. Escúchala acá (Spotify).

El Ciudadano