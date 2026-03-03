Directoras del Mes: Centro Arte Alameda proyectará ciclo de cine feminista durante marzo

Como en años anteriores, el especial de cine propone una cuidada selección enfocada en realizadoras mujeres, que en esta ocasión contempla cine clásico (Dance, Girl, Dance de 1940), documental contemporáneo (Desierto verde de 2025), un largometraje costarricense (Memorias de un cuerpo que arde de 2024), un estreno internacional exclusivo (The Chronology of Water de 2025) y el clásico feminista y afrofuturista Born in Flames de 1983. 

Directoras del Mes: Centro Arte Alameda proyectará ciclo de cine feminista durante marzo
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Se acerca #MarzoFeminista y también un nuevo ciclo dedicado a Directoras en Centro Arte Alameda – Sala CEINA.

La programación comienza el sábado 7 de marzo a las 19:00 hrs. con Dance, Girl, Dance (1940) de Dorothy Arzner, pionera del Hollywood clásico, quien explora la objetivización del cuerpo y el trabajo femenino en una industria dominada por la mirada masculina.

En tanto, el sábado 14 de marzo a las 18:30 hrs. y el viernes 27 de marzo a las 18:45 hrs. se realizarán funciones exclusivas de The Chronology of Water, ópera prima como directora de Kristen Stewart, una adaptación visceral y sensible de la novela autobiográfica de la escritora Lidia Yuknavitch, que aborda el trauma, el cuerpo y la creación como forma de supervivencia.

Luego, para el sábado 21 de marzo a las 18:45 hrs., está programado el preestreno nacional de Desierto verde (Chile, 2025), ópera prima de Melisa Luna Venegas, un documental íntimo y político que reflexiona sobre la memoria, el linaje femenino y la devastación territorial provocada por el monocultivo forestal. 

La función, que coincide con el Día Internacional de los Bosques, contará con un conversatorio junto a la directora, la productora Isabel Orellana y la directora de fotografía Cristina Daza. 

El domingo 22 de marzo a las 17:00 hrs. se exhibirá Une famille (2024) de Christine Angot, un crudo y valiente documental donde la reconocida escritora francesa enfrenta en cámara los abusos sufridos en su infancia, interpelando a su entorno familiar en busca de comprensión y justicia.

El ciclo continúa el sábado 28 de marzo a las 17:00 hrs. con Memorias de un cuerpo que arde (2024) de Antonella Sudasassi, una película construida a partir de los testimonios de mujeres mayores que revisitan su vida afectiva y sexual, desafiando los mandatos impuestos a sus cuerpos y deseos.

Finalmente, el martes 31 de marzo a las 19:00 hrs, se exhibirá el clásico feminista y afrofuturista Born in Flames (1983) de Lizzie Borden, una obra fundamental del cine underground de los años ochenta que imagina una rebelión femenina radical en un Estados Unidos posrevolucionario.

Este especial de cine es posible gracias a la Embajada de Francia en Chile, el Instituto Francés de Chile y la Red de Salas de Cine. Asimismo, la iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Santiago: La obra de Picasso cobra movimiento en un montaje de flamenco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

La soprano chilena Roxana Diaz Vanden-Bosch presenta concierto boutique en Centro Arte Alameda

Hace 4 días
El Ciudadano

Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience: Un show épico de K-pop y magia en vivo

Hace 3 meses
El Ciudadano

La mirada femenina del cine francés llega con funciones gratuitas a la Cineteca Nacional

Hace 15 horas
El Ciudadano

Exposiciones, retratos y diálogos: Casa Espacio Buenos Aires de Valparaíso invita a reflexionar sobre la imagen como herramienta de memoria y vínculo social

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cineasta chileno triunfador en Berlín con “Matapanki” le responde a Wim Wenders : “El cine es inherentemente político”

Hace 1 semana
El Ciudadano

La Furia del Libro de Verano 2025: más de 220 editoriales independientes y autores internacionales en el GAM

Hace 3 meses
El Ciudadano

Vicente Ruiz, Influential Artist of the 80s Counterculture and Resistance in Chile, Passes Away

Hace 2 meses
El Ciudadano

Red Salas de Cine anuncia ciclo en apoyo a emblemática Sala Insomnia - Teatro Condell de Valparaíso

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano