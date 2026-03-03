Directoras del Mes: Centro Arte Alameda proyectará ciclo de cine feminista durante marzo

Se acerca #MarzoFeminista y también un nuevo ciclo dedicado a Directoras en Centro Arte Alameda – Sala CEINA.

La programación comienza el sábado 7 de marzo a las 19:00 hrs. con Dance, Girl, Dance (1940) de Dorothy Arzner, pionera del Hollywood clásico, quien explora la objetivización del cuerpo y el trabajo femenino en una industria dominada por la mirada masculina.

En tanto, el sábado 14 de marzo a las 18:30 hrs. y el viernes 27 de marzo a las 18:45 hrs. se realizarán funciones exclusivas de The Chronology of Water, ópera prima como directora de Kristen Stewart, una adaptación visceral y sensible de la novela autobiográfica de la escritora Lidia Yuknavitch, que aborda el trauma, el cuerpo y la creación como forma de supervivencia.

Luego, para el sábado 21 de marzo a las 18:45 hrs., está programado el preestreno nacional de Desierto verde (Chile, 2025), ópera prima de Melisa Luna Venegas, un documental íntimo y político que reflexiona sobre la memoria, el linaje femenino y la devastación territorial provocada por el monocultivo forestal.

La función, que coincide con el Día Internacional de los Bosques, contará con un conversatorio junto a la directora, la productora Isabel Orellana y la directora de fotografía Cristina Daza.

El domingo 22 de marzo a las 17:00 hrs. se exhibirá Une famille (2024) de Christine Angot, un crudo y valiente documental donde la reconocida escritora francesa enfrenta en cámara los abusos sufridos en su infancia, interpelando a su entorno familiar en busca de comprensión y justicia.

El ciclo continúa el sábado 28 de marzo a las 17:00 hrs. con Memorias de un cuerpo que arde (2024) de Antonella Sudasassi, una película construida a partir de los testimonios de mujeres mayores que revisitan su vida afectiva y sexual, desafiando los mandatos impuestos a sus cuerpos y deseos.

Finalmente, el martes 31 de marzo a las 19:00 hrs, se exhibirá el clásico feminista y afrofuturista Born in Flames (1983) de Lizzie Borden, una obra fundamental del cine underground de los años ochenta que imagina una rebelión femenina radical en un Estados Unidos posrevolucionario.

Este especial de cine es posible gracias a la Embajada de Francia en Chile, el Instituto Francés de Chile y la Red de Salas de Cine. Asimismo, la iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

