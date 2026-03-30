«Cera caliente»: el dilema del olvido y la venganza se instala en un centro de depilación

Desde el próximo 3 de abril, Teatro del Puente recibe a «Cera caliente», propuesta escénica que mezcla el absurdo con la crítica social. La trama se sitúa en un local de depilación de Santiago Centro, donde cinco mujeres enfrentan un hallazgo perturbador: el cadáver de una relevante figura política nacional. Mientras el país se paraliza por una final futbolística entre Chile y Brasil, estas trabajadoras entran en conflicto al intentar recordar una misión colectiva que juraron cumplir en el pasado y que hoy parece diluida por el paso del tiempo.

La dramaturga e intérprete Carmen Demarta señala que el motor de la pieza es explorar la venganza simbólica como una herramienta de reparación ante los traumas que la historia reciente dejó en las mujeres. Según Demarta, la ficción permite abordar las heridas abiertas de una manera que la realidad a veces no permite.

Por su parte, el director Nelson Valenzuela define la estética de la obra como el «Universo Señoras», un concepto nacido de una investigación de diez años recorriendo galerías céntricas y locales comerciales para capturar un Chile profundamente reconocible y cotidiano.

Un país que no logra hacer el duelo

Bajo una atmósfera dinámica y por momentos grotesca, el montaje lanza una interrogante incómoda al espectador: ¿qué se debe hacer con un cuerpo en una nación que carece de espacios para el duelo? La obra busca visibilizar cómo el sistema actual empuja a la ciudadanía hacia el cansancio y el olvido de su propio pasado. Valenzuela advierte que el público se encontrará con un entorno absurdo pero familiar, donde las tensiones éticas de los personajes revelan las zonas más oscuras y humorísticas de la condición humana.

El elenco cuenta con destacadas figuras como Aliocha de la Sotta y Bárbara Vera, quienes dan vida a esta historia, financiada por el Fondo de Creación de Artes Escénicas. La producción enfatiza que el teatro debe funcionar como un espacio de complicidad comunitaria para reflexionar sobre los residuos de la historia que aún operan en el día a día. Con un diseño sonoro y escénico que refuerza la asfixia del local de depilación, «Cera caliente» se perfila como una de las obras más provocadoras de este primer semestre de 2026.

Coordenadas

• Obra «Cera caliente», de Carmen Demarta.

Del 3 al 19 de abril de 2026. Jueves a domingo a las 20:00 horas.

Teatro del Puente, Parque Forestal sin número, entre puentes Pío Nono y Purísima. Metro estación Baquedano. Santiago.

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