Chau Spotify: Mexicanos de Café Tacvba retiran su música de la plataforma y llaman a boicotearla para «no ser parte de las guerras en curso»

Vocalista del grupo, Rubén Albarrán, explicó que la petición se sustenta en varios motivos, tales como las inversiones en armamento que realiza la empresa, la publicidad del ICE -el cuestionado Servicio de Inmigración de EEUU-, y la utilización de un royalty pool "totalmente injusto" que se traduce en pagos absolutamente insuficientes, que calificó como "regalías de miseria".

Autor: El Ciudadano
La banda mexicana Café Tacvba decidió retirar su música de la plataforma Spotify, y llamó a sus seguidores a boicotearla y no formar parte «de los abusos del poder y de las guerras en curso».

La información fue dada a conocer por el vocalista del grupo, Rubén Albarrán: «Entregue cartas a las disqueras Universal Music y Warner Music México, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Stupidfy por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de la banda», dijo el artista en un video compartido en su cuenta de Instagram.

«Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza», dijo Albarrán.

Spotify y la guerra: crisis y una razón más para que artistas vuelvan a apropiarse del negocio de la música

«La censura organizada de Palestina y Gaza debe terminar»: Grupo Massive Attack anuncia alianza para apoyar a artistas amenazados por denunciar genocidio de Israel

