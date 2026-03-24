Chico de Neón lanza en vivo su primer álbum

El próximo miércoles 1 de abril, el artista presentará “En el corazón del bar” con banda completa, en el escenario del Centro Arte Alameda

Chico de Neón lanza en vivo su primer álbum
El Ciudadano

Chico de Neón es el proyecto de Gonzalo Narrias, músico antofagastino radicado en Santiago con un sonido caracterizado por acercar el pop-rock y la cantautoría latinoamericana, con sensibilidad radial, introspección y la nostalgia de habitar una nueva ciudad, reflejada perfectamente en su nuevo álbum “En el corazón del bar”.

Tras publicar tres epés – uno producido en Antofagasta («Vamo Abarri», 2022), otro que recordaba sus playas desde Santiago (“playa amarilla”, 2023) y otro grabado en directo -, el primer larga duración de Chico de Neón narra desde la noche capitalina una historia en que todas las canciones son escenas al interior de un mismo bar, en el transcurso de una misma velada.

Desde la frustración amorosa, pasando por conversaciones que despliegan temas sociales y políticas, hasta las reflexiones más personales, las letras y la música del elepé son atravesadas por una estética a la vez bohemia y romántica. El concierto marcará el debut en vivo del álbum en el Centro Arte Alameda.

El disco fue producido por Pablo Vicencio y Chico de Neón, y masterizado por Victoria Cordero (quien ha trabajado con 31 Minutos y Ases Falsos). Contó con la participación de más de 20 músicos, entre los que destaca la colaboración con Eli y los diamantes perdidos en el tema “Parar de pensar”, y el guitarrista Fernando Lamas (We Are The Grand) en “Frenesí”, otro de los sencillos del disco.

Además de llevar las canciones de “En el corazón del bar” al escenario, el concierto permitirá recorrer la trayectoria completa de Chico de Neón con la potencia de la banda completa, en un extenso show diseñado como una íntegra interpretación de la obra.

La cita es el próximo miércoles 1 de abril de 2026 a las 20:00 horas, en el Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago). Las entradas se pueden encontrar en la plataforma Passline.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Mira el videoclip del single «Oro».

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