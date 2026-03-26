Chinoy presentará concierto gratuito en el Persa Víctor Manuel

El próximo domingo 29 de marzo, una instancia para toda la familia, en uno de los los puntos tradicionales del Gran Santiago

Chinoy presentará concierto gratuito en el Persa Víctor Manuel
El Ciudadano

Este domingo 29 de marzo, a las 15:00 horas, el destacado músico y cantautor nacional Chinoy ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza Central del Persa Víctor Manuel (a pasos de Metro Bío Bío línea 6, Barrio Franklin).

La presentación se enmarca en una jornada abierta a todo público, donde las y los asistentes podrán disfrutar de la propuesta íntima y poética del artista, reconocido por su estilo único dentro de la escena musical chilena.

«Para nosotros es fundamental continuar acercando la cultura y las artes en espacios ciudadanos, abiertos a la comunidad, como es el caso del Persa Víctor Manuel. Por eso invitamos a todas y todos a venir y ser parte de este concierto junto a un gran artista como Chinoy, que tiene una trayectoria que ha cautivado generaciones y que promete un espectáculo cercano, cargado de emoción y conexión con el público», destacó Goya Hormazábal, directora general del Persa Víctor Manuel.

El evento busca fomentar el acceso a la cultura y la música en espacios ciudadanos, invitando a la comunidad a vivir una experiencia artística en uno de los puntos más emblemáticos de Santiago.

La invitación es abierta y gratuita, para un público familiar, como ya es parte del Víctor Manuel como espacio de encuentro de las culturas, las artes y el patrimonio de la ciudad capital. 

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