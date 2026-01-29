El cine de «lo real» sacude la taquilla del Cono Sur: lecciones de un 2025 histórico

A finales de enero de 2026, la industria cinematográfica regional todavía intenta asimilar el fenómeno provocado por dos producciones que, desde los márgenes y con presupuestos austeros, lograron reescribir las reglas del éxito comercial y crítico. «Denominación de origen», la apuesta chilena de Tomás Alzamora, y la argentina «La noche está marchándose ya», de la dupla Salinas-Sonzini, se han consolidado como los estandartes de una nueva forma de hacer cine en Latinoamérica: descentralizada, honesta y profundamente conectada con su audiencia.

El fenómeno de San Carlos: De la «película de la longaniza» al hito nacional

Lo que muchos consideraron inicialmente una premisa curiosa o incluso «un meme», terminó convirtiéndose en el gran suceso del cine chileno el año pasado. «Denominación de origen», el segundo largometraje de Alzamora, filmado en su natal San Carlos, no solo capturó la esencia de la disputa por el título de la mejor longaniza frente a Chillán, sino que conectó con una fibra social que las grandes producciones suelen pasar por alto. Con apenas 16 copias iniciales, la cinta logró la hazaña de superar los 100 mil espectadores, impulsada por un boca en boca imparable y una distribución estratégica a cargo de Storyboard Media y EQUECO.

El reconocimiento internacional no se hizo esperar, destacando el galardón al mejor director en BAFICI y el premio a mejor guion en el Festival de Lima. En el ámbito local, la película se alzó con el Premio del Público en el FICValdivia 2024, un reconocimiento que adelantó el éxito masivo que tendría en las salas comerciales. Según el productor Pablo Calisto, la clave fue no temerle a las «fórmulas rotas», apostando por actores naturales y una narrativa que mezcla la ficción clásica con la frescura del documental improvisado.

Austeridad y resistencia: El milagro cordobés de los 15 mil dólares

Mientras Chile celebraba su éxito de taquilla, en Argentina se gestaba una hazaña de supervivencia creativa. En un contexto de desmantelamiento de fondos públicos, «La noche está marchándose ya» logró materializarse con un aporte ínfimo de 15 mil dólares de Gong Cine. La historia del proyeccionista que transforma un cineclub en crisis en un refugio comunitario no solo es una ficción, sino un espejo de la realidad que vivieron sus realizadores, Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, quienes filmaron en solo 21 jornadas en el Cineclub Municipal Hugo del Carril de Córdoba.

Esta producción ha sido la gran embajadora del cine argentino en el circuito de festivales de 2025, obteniendo el prestigioso Gran Premio Especial del Jurado en FICValdivia y el Gran Premio Ciudad de Lisboa en DocLisboa. La cinta, que también fue premiada en la Seminci de Valladolid, representa un cine de resistencia que prescinde de las estructuras tradicionales para centrarse en la comunidad. Actualmente, sus directores gestionan una distribución autogestionada en salas pequeñas y cines club, buscando espacios que resuenen con el espíritu de la obra.

Hacia un 2026 de nuevas fronteras creativas

El impacto de estas obras ha pavimentado el camino para los proyectos que marcarán la agenda de este año. La productora EQUECO ya prepara una temporada intensa para 2026, con el estreno en festivales de El chileno de Sergio Castro y el esperado documental de Alzamora sobre el fenómeno del trap, Pablo de Chill-e. Por su parte, la dupla argentina Salinas y Sonzini ya se encuentra en la búsqueda activa de financiación para su segundo largometraje, proyectando su rodaje para finales de este año o inicios de 2027.

Ambos casos confirman que el público latinoamericano está ávido de historias que se sientan propias, lejos de las fórmulas impostadas de las capitales. Ya sea a través de plataformas de streaming propias o en circuitos de exhibición alternativos, el cine del Cono Sur ha demostrado que la falta de recursos no es un impedimento para la excelencia, sino un catalizador para la innovación narrativa.



Fuente: Latamcinema.com.

Gracias.