«Cine en Chile»: la exposición más grande sobre nuestra historia audiovisual llega al CCLM

El Centro Cultural La Moneda (CCLM) y la Cineteca Nacional de Chile presentan «Cine en Chile. Historia(s) en movimiento», una muestra inédita que celebra más de 100 años de patrimonio cinematográfico.

Desde el 27 de enero hasta el 31 de mayo de 2026, el público podrá disfrutar de un gratuito recorrido exhaustivo por la evolución del séptimo arte en el país. La exposición conmemora también el 20° aniversario de ambas instituciones, consolidando su rol en la preservación de la memoria colectiva chilena.

Un viaje por el patrimonio del cine chileno

Concebida como la muestra más ambiciosa realizada hasta la fecha sobre el cine en Chile, la exposición destaca por su escala y diversidad. Los asistentes podrán explorar la relación entre la práctica cinematográfica y la vida social, política y cultural de la nación a través de más de 500 piezas en exhibición, que incluyen películas, fotografías originales y afiches icónicos. También se exhiben objetos patrimoniales, como dispositivos tecnológicos y documentos de archivo únicos.

La muestra integra además experiencias interactivas, con espacios diseñados para conectar al espectador con el proceso creativo y técnico.

El recorrido propone un orden cronológico que permite entender el cine como arte, industria y espectáculo. La muestra aborda desde la llegada de los primeros proyectores al territorio nacional hasta las producciones contemporáneas que hoy representan a Chile en el mundo.

«La exhibición es una mirada sensible y rigurosa sobre el cine como patrimonio vivo, fundamental para la construcción de nuestra identidad cultural.»

Colaboración y rescate histórico

La realización de «Cine en Chile. Historia(s) en movimiento» es el resultado de un esfuerzo colectivo. Gracias a la importante colaboración de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, se ha logrado reunir materiales dispersos en archivos y colecciones privadas para construir un relato diverso sobre la historia del cine en el país.

Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la preservación audiovisual para las futuras generaciones.

Coordenadas

• Muestra «Cine en Chile. Historia(s) en movimiento».

Abierta desde el 27 de enero hasta el 31 de mayo de 2026. Martes a domingo, de 10:15 a 18:45 horas.

Centro Cultural La Moneda, en Salas Andes y Pacífico (Nivel -3). Plaza de la Ciudadanía 26, Metro La Moneda, Santiago.

Entrada liberada.



Fuente: Cclm.cl.

Imagen encabezado: Antonio Quintana, Santiago de noche (ca. 1955) © Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile.

Gracias.

