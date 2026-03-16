«Cola de pez»: Las memorias de una «sirena urbana» que redefine la identidad queer en la poesía chilena

En Cola de pez, el periodista y escritor Emilio Morán presenta una obra visceral e íntima que transita entre la identidad de género, la marginalidad social y el romance.

A través de 31 poemas que funcionan de forma cíclica, el autor reconstruye su biografía desde la «humedad de sábanas sucias» y las noches penquistas, ofreciendo un testimonio donde el hablante no es héroe ni víctima, sino alguien en constante conflicto con su entorno y su propio cuerpo.

El relato, construido bajo una poesía confesional y narrativa, invita a una conversación necesaria sobre la «identidad híbrida».

Así, Morán utiliza la figura de la sirena —inspirada en el origen trágico de la obra de Andersen— como una metáfora de quien no encaja en los moldes tradicionales, moviéndose en un margen donde se es «demasiado hombre para unos y demasiado mujer para otros».

La obra se inscribe en una nueva generación de literatura disidente que busca recuperar la «rareza» y la indefinición frente a las etiquetas institucionales: «Quise volver a defender al cola raro que se perdió en ese esfuerzo institucional por hacer a las minorías una copia estética de las mayorías», comenta el autor.

«Para mí, publicar este libro ha sido un alivio, una forma de soltar lo más animal y bruto de mis inquietudes literarias para sentirme limpio y en blanco nuevamente», agrega el escritor.

Propuesta multimedia

El poemario, que nació como un refugio ante la falta de espacios de expresión durante la infancia del autor, incorpora también una innovadora propuesta multimedia.

«El libro incluye manuscritos de puño y letra y una playlist en Spotify, accesible mediante código QR, con artistas como Francisca Valenzuela, Jorge González y Shakira, diseñadas para musicalizar la lectura y crear atmósferas específicas para cada relato», comentan desde la Editorial Trayecto, quienes estuvieron a cargo de la publicación de la obra.

Cola de pez es, en definitiva, una invitación a transitar una pasarela entre lo personal y lo colectivo, donde la denuncia social no pierde su carga emocional. Con honestidad y desnudez, la obra amplía los horizontes de la poesía contemporánea chilena, rescatando la belleza de lo marginal y lo inclasificable.

Emilio Senn Morán (Región del Biobío, 2000) es periodista, escritor y productor audiovisual. Ha desarrollado su carrera en medios de comunicación cubriendo cultura, espectáculos y derechos humanos, con especial énfasis en la memoria de la comunidad LGBTIQA+.

Cola de pez es su primera publicación individual, tras participar en antologías como Las Viudas Odiosas de Lemebel.

En tanto, Trayecto es una editorial chilena independiente de alto crecimiento, con más de 350 títulos editados. Destaca por contar con la primera librería en el mundo ubicada dentro de una estación de tren subterráneo (Metro de Santiago) y por su compromiso con el descubrimiento de nuevas voces creativas en el mercado literario nacional.

El Ciudadano