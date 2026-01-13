«Colores de nuestro bosque»: una experiencia de arte inclusivo inspirada en Pablo Neruda

Hasta el próximo 30 de enero de 2026 estará abierta al público la muestra «Colores de nuestro bosque», que reúne el talento de artistas con discapacidad psíquica e intelectual. Esta exposición nace de la colaboración entre Fundación Setba Chile y Duoc UC, consolidándose como un referente de la inclusión cultural en el país.

Inspiradas en el poema homónimo de Pablo Neruda, se presenta una selección de 20 obras que celebran la sensibilidad y la creatividad. La instancia busca visibilizar el talento artístico de personas con discapacidad, enriqueciendo el patrimonio cultural chileno desde una perspectiva diversa y humana.

Esta muestra representa el cierre de la quinta versión del concurso Setba, una iniciativa pionera impulsada por la alianza estratégica entre la fundación y el programa A Puertas Abiertas de Duoc UC.

En esta versión el ganador fue Matías Bastías, quien destacó por la fuerza expresiva de su obra. “A mí me encanta el arte porque el arte es libertad, puede conectarte con el mundo entero”, expresó el artista, reflejando el espíritu de una muestra que invita a mirar el arte como un lenguaje universal y profundamente humano.

El arte como puente hacia la inclusión

Para las instituciones organizadoras, este proyecto es un paso firme hacia la democratización del arte. Claudio Duce, director general de Comunicación, Admisión y Extensión de Duoc UC, destacó la relevancia de este espacio:

“Esta iniciativa acerca el arte inclusivo a la comunidad y nos invita a valorar y reconocer el talento de quienes forman parte de este proyecto”.

Por otro lado, Paula Caballería, directora ejecutiva de Fundación Setba Chile, enfatizó el impacto a largo plazo que buscan generar: “Nuestro objetivo es sensibilizar a los espacios culturales para que incorporen, de manera permanente, a personas con discapacidad en sus agendas programáticas”.

Coordenadas

• Exposición «Colores de nuestro bosque».

Abierta hasta el 30 de enero de 2026. De martes a jueves de 10:00 a 18:00 horas, viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados de 10:00 a 16:00 horas.

Museo de Artes Decorativas de Chile, Sala de exposiciones temporales, primer piso. Avenida Recoleta 683, Recoleta, Santiago.

Entrada liberada.

• Los viernes y sábados de enero, entre 10:00 y 11:30 horas, se realizan visitas mediadas, recorridos guiados que fomentan la reflexión, el diálogo y la interpretación de las obras para enriquecer la experiencia. Inscribirse aquí.

• Todos los jueves de enero, a las 10:00 horas, habrá Talleres de artes visuales, espacios abiertos a la comunidad para experimentar con el color y la expresión artística, complementados con un recorrido por la muestra antes o después del taller para inspirarse y conectar con las obras. Inscribirse aquí.

Fuente: Extension.duoc.cl.

