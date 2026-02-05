Compañía chilena Silencio Blanco estrena en Noruega su nueva obra «Cabeza de Elefante»

Inspirada en una historia real, la obra «Cabeza de Elefante» de la compañía Silencio Blanco, pone en escena a un hombre que transita una enfermedad que afecta progresivamente su memoria, construyéndose una metáfora profunda y delicada sobre los recuerdos y el olvido.

A partir de la figura ancestral del elefante —animal de memoria infinita—, el montaje se pregunta qué ocurre cuando recordar deja de ser posible: qué se pierde, qué permanece y quiénes somos cuando los recuerdos empiezan a desvanecerse.

En este nuevo trabajo, Silencio Blanco profundiza la línea de investigación escénica que ha caracterizado su trayectoria, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual.

Así, a través de la manipulación de marionetas, una poética visual sensible y un lenguaje escénico sin texto, la obra invita al público a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre la pérdida, el cuidado y la fragilidad de la memoria en el mundo contemporáneo.

«Luego de habernos enfocado en personajes particulares y universales, en oficios chilenos que se pierden o tragedias que se pasan por alto, nos parece tremendamente desafiante e interesante esta vez adentrarnos en la memoria individual y, desde ahí, hablar de la existencia», señaló Dominga Gutiérrez, productora creativa de la compañía.

Residencia internacional

«Cabeza de elefante» se desarrolla en el marco de una residencia internacional de 7 semanas en la localidad de Stamsund, en las Islas Lofoten, Noruega, en coproducción con Figurteatret (Nordland Visual Theatre), uno de los principales espacios de producción y difusión de teatro visual y de animación del país escandinavo.

La obra chilena tendrá su estreno internacional el 10 de febrero de 2026 en Figurteatret i Nordland, con funciones posteriores en Oslo. En tanto, su estreno en Chile está contemplado para el 9 de abril de 2026 en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El montaje cuenta además con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas en su línea Creación – Convocatoria 2025 y es parte del Plan de Gestión de la Compañía Silencio Blanco- apoyado por el Fondo de Artes Escénicas – Compañías de Trayectoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El Ciudadano