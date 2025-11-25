Con Colombina Parra y competencia de bandas: Festival Música al Margen vuelve a Puente Alto para su octava edición

El Festival Música al Margen invita a la comunidad a su octava edición, el viernes 6 de diciembre en el Centro Cultural Juan Estay de Puente Alto.

Desde la organización informaron que este año, la programación estará encabezada por Colombina Parra, música, arquitecta, artista visual y poeta, figura clave de la creación chilena contemporánea, con una obra que transita con libertad entre el rock, el folclor y la experimentación.

«Colombina ha construido un camino propio, guiado por la fuerza de su poesía y el legado cultural de una familia fundamental para el arte chileno. Su concierto, programado para las 20:30 horas y de acceso gratuito previa inscripción, promete ser uno de los puntos altos del festival», señalaron los organizadores del certamen, destacando que Colombina Parra invitará al escenario a Noelia Ortiz, alumna de la Escuela de Rock de Puente Alto, y a Nicole Naomi, bajista de San Ramón.

Clínica de bajo de fundador de Fulano

En la versión 2025, la programación formativa de Música al Margen tendrá uno de sus hitos con la Clínica de Bajo de Jorge Campos, exintegrante de Congreso y Santiago del Nuevo Extremo, y fundador de Fulano, una de las agrupaciones más influyentes del jazz rock chileno.

El músico compartirá su experiencia con nuevas generaciones el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Espacio Cultural La Casona, La Florida.

A ello se suma la participación de Miguel Bahamonde, ingeniero en sonido, productor y diseñador de audio con más de tres décadas de trayectoria en Chile, Inglaterra, México y Estados Unidos. Ha trabajado en más de 100 películas dobladas al español, más de 100 discos masterizados y 17 años en estudios de grabación, colaborando con artistas como Moby, Inti-Illimani, Francesca Ancarola, Lucybell, Saiko y Myriam Hernández, entre otros.

En los últimos años ha desarrollado proyectos en Dolby Atmos para Estudios del Sur y actualmente es productor independiente y docente en la Escuela Moderna de Música. Su sesión abierta se realizará el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Centro Cultural Juan Estay.

El festival también contempla una muestra audiovisual con el documental Colombina, dirigido por Víctor Vidangossy, que se exhibirá el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas, seguida de un conversatorio en el mismo Centro Cultural Juan Estay.

Colombina Parra, Jorge Campos y Miguel Bahamonde. Organizado por el Centro Cultural Cine Ideas y la productora Ojo Indiscreto, el Festival de Música al Margen cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de la Música Nacional y el apoyo de la Municipalidad de Puente Alto y su Corporación Cultural.

Encuentro de bandas emergentes

Otro de los pilares del encuentro es su encuentro de bandas emergentes, que este año recibió 95 postulaciones de diversas comunas de la Región Metropolitana.

Tras la evaluación de un jurado especializado, fueron seleccionadas 3 agrupaciones finalistas: Berros For Free (punk blues), Dominica (rock alternativo) y Bluewaves (rock/metal). Las bandas disputarán el primer lugar en el escenario principal del festival, compartiendo programación con artistas consagrados y reforzando el espíritu colaborativo y descentralizado del evento.

El jurado de esta edición está integrado por Javier Sanfeliú, Juan Guillermo Carrasco, Pedro Melo y Beto Arán, figuras reconocidas del ámbito musical y comunicacional, quienes aportarán su mirada experta sobre las propuestas en competencia.

«Además, el público podrá disfrutar del show de RÓMULO´S, destacada banda local de Puente Alto que ha logrado proyectarse en la escena capitalina gracias a una propuesta potente y original. También mencionar que el festival se transmitirá por Via Streaming, por nuestra web oficial y RRSS, además del apoyo de los canales comunitarios que son media partner este año de Música al Margen», destacaron desde la organización.

