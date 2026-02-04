Con función gratuita: Estrenan en Valdivia inédita propuesta teatral comunitaria sobre el gran terremoto de 1960

El viernes 13 de febrero a las 20 horas, el Teatro Regional Cervantes de Valdivia será escenario del estreno de «Réplicas: 9 historias del gran terremoto», una obra de teatro comunitario única en Chile, creada e interpretada por un elenco de vecinas y vecinos sobrevivientes del cataclismo del 22 de mayo de 1960.

La función es con entrada gratuita, por lo que se invita a toda la comunidad y también a los visitantes a ser parte de este importante hito cultural y de memoria regional.

La obra es resultado de un proceso artístico y comunitario desarrollado por quince adultos mayores de la población El Laurel, integrantes de la compañía Memoria 21, quienes durante meses han trabajado de manera constante para llevar a escena sus recuerdos, emociones y vivencias en torno al mayor terremoto del que se tenga registro en la historia de la humanidad.

El proyecto, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de Los Ríos, y es organizado por la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos, con la colaboración del Teatro Regional Cervantes. Su ejecución fue posible gracias al compromiso de la Junta de Vecinos N°21 Eugenio Matte de Valdivia.

La dirección del montaje está a cargo de Eugenia Fernández, junto a un equipo técnico y artístico integrado por profesionales de las artes escénicas y la cultura regional.

«Réplicas: 9 historias del gran terremoto, integra memoria, arte y comunidad, proponiendo una puesta en escena que combina relato testimonial, trabajo corporal, música y elementos escenográficos construidos desde el territorio», explicó la directora de la obra.

Además de su valor artístico, la propuesta teatral busca contribuir a la preservación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de la identidad regional y la reflexión intergeneracional sobre los desastres naturales, en una ciudad marcada profundamente por el terremoto de 1960.

«Es la primera vez que hago algo así y cuando llegaron con la idea me gustó de inmediato. El desafío fue atreverse y creer en uno mismo. Siempre hemos trabajado mucho en nuestra población, desde atrás, sin mostrarnos, así que esto es algo nuevo para nosotros. Esta experiencia ha sido muy bonita», comentó Angélica Llanquilef, sobreviviente del terremoto, vecina de la Población El Laurel y actriz de la obra.

«Más que una presentación teatral, el estreno será un encuentro vivo con nuestra memoria. Ver a vecinas y vecinos, sobrevivientes de 1960, sobre el escenario del Teatro Regional Cervantes es una experiencia profundamente conmovedora. Cada historia nace del cuerpo, de la emoción y del territorio. Invitamos a la comunidad a ser parte de este momento único, donde el teatro se vuelve puente entre generaciones y nos recuerda que la identidad se construye compartiendo lo vivido», añadió la directora Eugenia Fernández.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural (APC) de Los Ríos, Juan Vásquez, manifestó que «como APC y Teatro Regional Cervantes, es altamente significativo apoyar este tipo de iniciativas de teatro comunitario; en ellas vemos un conjunto de elementos positivos, como el trabajo colaborativo que ejerce un rol preponderante».

«En particular, ‘Réplicas’ es el testimonio de los y las protagonistas, que dan vida a un relato que versa sobre un hecho que marcó nuestra geografía y vida cotidiana, la cual sin lugar a duda representará a muchos de los espectadores. Por otro lado, nos invita a reflexionar en torno a que el arte y el teatro no solo es para algunos, sino que podemos asumir desafíos de vida sin importar edad o ciertos prejuicios», planteó Vásquez.

Para asistir al estreno se debe primero reservar la entrada ACÁ

El Ciudadano